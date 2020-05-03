Грози з градом і шквалами: якою буде погода в Україні у понеділок

Після того, як Україну на вихідних накрив грозовий фронт, у понеділок, 4 травня в Києві хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, грози, місцями град, вітер північно-східний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 градусів, вдень +18...+20 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі (вночі невеликі), грози, місцями град, вітер північно-східний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +14...+19 градусів.

У Карпатах короткочасні дощі (вночі невеликі), температура вночі і вдень +2...+7 градусів.

У Моршині короткочасні дощі (вночі невеликі), гроза, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +13...+15 градусів.

У Трускавці короткочасні дощі (вночі невеликі), гроза, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +13...+15 градусів.

У Сваляві короткочасні дощі (вночі невеликі), гроза, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +13...+15 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, короткочасні дощі (вночі невеликі), грози, місцями град, вітер південно-східний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +18...+23 градуси.

У центрі України хмарно з проясненнями, короткочасні дощі (вночі невеликі), грози, місцями град, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +18...+23 градуси.

На сході України хмарно з проясненнями, короткочасні дощі (вночі невеликі), вдень місцями грози, вітер південно-східний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +21...+26 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, короткочасні дощі (вночі невеликі), грози, місцями град, вітер південно-східний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +21...+26 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, короткочасні дощі (вночі невеликі), грози, місцями град, вітер південно-східний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +21...+26 градусів.

У Ялті короткочасний дощ (вночі невеликий). Температура вночі +10...+12 градусів, вдень +19...+21 градус.

Як повідомляли Українські Новини, через посуху в Україні може утворитися дефіцит води.

Тим часом, синоптик розповів про погодні аномалії влітку з природними катаклізмами, шквалами, градом і спекою.