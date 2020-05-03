Украину накроет грозовой фронт: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

После длительного периода засухи, когда есть угроза будущему урожаю, в Киеве в воскресенье 3 мая пройдут сильные дожди и грозы. Власти города призывают закрыть окна и быть осторожными. Также сильные грозы ожидаются в по всей территории страны. Соответствующий прогноз погоды на воскресенье дали синоптики Укргидрометцентра, передают Українськi Новини. "Днем 3 мая в столице ожидается гроза (І уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении. Также днем в воскресенье в Украине грозы, в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Ровенской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности. Погода в Украине 3 мая. Тем временем, в КГГА призывают придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра: все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии; избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт. В Украину идут сильные грозы. Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды. Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.