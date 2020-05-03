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03 мая 2020, воскресенье, 12:20 1839 Карта
Общество 2020-05-03T12:51:51+03:00
Українські Новини
Украину накроет грозовой фронт: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Украину накроет грозовой фронт: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Буря, Гидрометцентр, Штормовое предупреждение, Гроза, предупреждение
Гроза в Киеве. Фото: From-ua.com
Гроза в Киеве. Фото: From-ua.com

После длительного периода засухи, когда есть угроза будущему урожаю, в Киеве в воскресенье 3 мая пройдут сильные дожди и грозы. Власти города призывают закрыть окна и быть осторожными. Также сильные грозы ожидаются в по всей территории страны. 

Соответствующий прогноз погоды на воскресенье дали синоптики Укргидрометцентра, передают Українськi Новини.

"Днем 3 мая в столице ожидается гроза (І уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении.

Также днем в воскресенье в Украине грозы, в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Ровенской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Украине 3 мая.Погода в Украине 3 мая.

Тем временем, в КГГА призывают придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
  • избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

В Украину идут сильные грозы.В Украину идут сильные грозы.

Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.

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