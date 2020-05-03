підписатися на розсилку
26.75 27.2
28.85 29.7
˟
03 травня 2020, неділя, 19:44 25
Суспільство 2020-05-03T22:00:01+03:00
Українські Новини
Шквальний вітер та град. Укргідрометцентр попереджає про різку зміну погоди у Києві

Шквальний вітер та град. Укргідрометцентр попереджає про різку зміну погоди у Києві

Елена Новикова
Град, штормове попередження, Погода у Києві, Шквальний вітер
Град. Фото: facebook.com/groups/ikamianske
Град. Фото: facebook.com/groups/ikamianske

До кінця дня 3 травня в Києві очікуються шквали вітру 15-20 м/с, а також очікуються опади у вигляді дощу та граду. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської державної адміністрації.

За даними Укргідрометцентру, найближчу годину та до кінця дня 3 травня у столиці будуть град та шквали вітру 15-20 м/с (перший рівень небезпеки, жовтий).

Фахівці закликають дотримуватися основних рекомендацій при сильному вітрі:

  • всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному;
  • уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Як повідомляли Українські Новини, із-за посухи в Україні може утворитися дефіцит води.

Тим часом, синоптики прогнозують погодних аномаліях влітку з природними катаклізмами, шквалами, градом і спекою.

Більше новин про: Град штормове попередження Погода у Києві Шквальний вітер

Трохи потеплішає, але місцями буде вітряно. Прогно...
Шквальні вітри в Україні: правила безпеки при штор...
В Україні пройдуть сильні зливи з градом: синоптик...
В Австралії аномальний град розміром з куряче яйце...
За добу в Україну спецрейсами повернулися понад 550 осіб
У Київській області вже 784 випадків зараження коронавірусом. Дані по районах
Новини
В "Епіцентрі" заборонили продаж будівельних матеріалів, - ЗМІ 21:49
Грози з градом і шквалами: якою буде погода в Україні у понеділок 21:21 Карта
"Епіцентр" та діти чиновників. Куди пішло більше мільярда гривень з бюджету на боротьбу з COVID-19 20:45
Шквальний вітер та град. Укргідрометцентр попереджає про різку зміну погоди у Києві 19:44
Бойовики 6 раз обстріляли позиції сил ООС із забороненого озброєння в неділю, 3 військових поранені 19:22
більше новин
Трамп в Twitter анонсував показ на американському телеканалі фільму про розстріли на Майдані, - ЗМІ 13:26
Розграбування "Єврогазбанку" Івченко та Лопушанським: слідчим дали доступ до документів НБУ, - ЗМІ 13:34
Люди прийшли вшанувати пам'ять загиблих в Одесі. Фото: Страна
В Одесі на Куликовому полі покладають квіти в пам'ять про загиблих 2 травня 12:31
Україну накриє буря з сильними грозами: синоптики попередили про погіршення погоди 12:19 Карта
За добу у світі від коронавірусу померли понад 5,2 тисяч осіб. Дані на 3 травня 08:17 Інфографіка
більше новин
Україну накриє буря з сильними грозами: синоптики попередили про погіршення погоди 12:19 Карта
За добу у світі від коронавірусу померли понад 5,2 тисяч осіб. Дані на 3 травня 08:17 Інфографіка
Трамп в Twitter анонсував показ на американському телеканалі фільму про розстріли на Майдані, - ЗМІ 13:26
Розграбування "Єврогазбанку" Івченко та Лопушанським: слідчим дали доступ до документів НБУ, - ЗМІ 13:34
Пожежі в Житомирській області і Чорнобильській зоні продовжують гасити 09:24
більше новин
На Майдані представники малого бізнесу влаштували "антикарантинну" акцію протесту
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok