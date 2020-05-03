Шквальний вітер та град. Укргідрометцентр попереджає про різку зміну погоди у Києві

До кінця дня 3 травня в Києві очікуються шквали вітру 15-20 м/с, а також очікуються опади у вигляді дощу та граду. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської державної адміністрації.

За даними Укргідрометцентру, найближчу годину та до кінця дня 3 травня у столиці будуть град та шквали вітру 15-20 м/с (перший рівень небезпеки, жовтий).

Фахівці закликають дотримуватися основних рекомендацій при сильному вітрі:

всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному;

уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Як повідомляли Українські Новини, із-за посухи в Україні може утворитися дефіцит води.

Тим часом, синоптики прогнозують погодних аномаліях влітку з природними катаклізмами, шквалами, градом і спекою.