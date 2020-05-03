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03 травня 2020, неділя, 11:18 22
Силові структури 2020-05-03T13:00:01+03:00
Українські Новини
Дрон бойовиків обстріляв позиції ЗСУ: поранено двох військових

Дрон бойовиків обстріляв позиції ЗСУ: поранено двох військових

Надежда Комендантова
ООС, Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, Втрати в зоні ООС
ООС Фото: Facebook 93-я ОМБр
ООС Фото: Facebook 93-я ОМБр

Бойовики 23 рази обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 2 травня, двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ОНС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"За минулу добу збройні формування Російської Федерації 23 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, БпЛА (безпілотний літальний апарат) великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики тричі обстріляли з мінометів і гранатометів позиції сил ООС біля Авдіївки, а також вели вогонь з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї близько Богданівки, Старогнатовки, Пісків, Кам'янки і Мар'їнки.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" бойовики обстрілювали українські позиції поблизу Хутора Вільного, Горіхового, Кримського, Новоолександрівки і Південного.

Внаслідок обстрілу 2 травня двоє українських військових отримали поранення.

За даними розвідки, 2 травня сили операції знищили одного російського окупанта і не менше двох поранили.

З початку поточної доби бойовики 1 раз порушили режим припинення вогню.

Випадки захворювання коронавірусом серед особового складу ООС не зафіксовані.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 13 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил 1 травня, троє українських військовослужбовців отримали поранення.

29 квітня на Донбасі бойовики поранили українського військового і втратили трьох "бійців".

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