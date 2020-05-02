підписатися на розсилку
26.75 27.2
28.85 29.7
˟
02 травня 2020, субота, 22:47 6
Медицина 2020-05-02T22:47:01+03:00
Українські Новини
У Збройних силах на коронавірус хворіють 45 осіб. За добу зареєстровано 1 випадок

У Збройних силах на коронавірус хворіють 45 осіб. За добу зареєстровано 1 випадок

Валерия Драгомирова
ЗСУ, Коронавірус, коронавірус в ЗСУ
Фото: Міноборони України
Фото: Міноборони України

У Збройних силах на коронавірус хворіє 45 осіб, за минулу добу зареєстровано 1 новий випадок захворювання, в той час, як 1 травня не зареєстрували жодного випадку Covid-19.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"На 07.00 2 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 45 людей. Також за період пандемії одужали 30 людей. На превеликий жаль, маємо 2 летальні випадки", - сказано в повідомленні.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 299 людей, при цьому кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три дні - 28 людей.

"За минулу добу зареєстровано один новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу. Хворий військовослужбовець із Харківської області лікується вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров'я пацієнта задовільний, симптоми захворювання відсутні", - казано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 1 травня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 550 до 11 411, кількість померлих від захворювання - на 7 осіб до 279 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків після одноденного зростання (30 квітня) збільшилася на 20,9%, кількість летальних випадків скоротилася на 36,4%.

Більше новин про: ЗСУ Коронавірус коронавірус в ЗСУ

У Києві 1 травня хворих коронавірусом стало більше на 41 людину до 1 494
Трамп оголосив кандидатуру наступного посла США в Україні
Новини
У Збройних силах на коронавірус хворіють 45 осіб. За добу зареєстровано 1 випадок 22:47
Прем'єр Британії назвав сина на честь лікарів, які вилікували його від коронавірусу 22:15
Мер Івано-Франківська підтримав мера Черкас стосовно пом'якшення карантину 21:47
Посол України в Німеччині відмовився брати участь у церемонії закінчення Другої світової через представників Росії 20:56
Ослаблення карантину в Черкасах. Прокуратура почала розслідування стосовно посадових осіб 20:16
більше новин
Розграбування "Єврогазбанку" Івченко та Лопушанським: слідчим дали доступ до документів НБУ, - ЗМІ 13:34
Люди прийшли вшанувати пам'ять загиблих в Одесі. Фото: Страна
В Одесі на Куликовому полі покладають квіти в пам'ять про загиблих 2 травня 12:31
Після триденного зростання кількість нових випадків коронавірусу в Україні зменшилася 10:35 Інфографіка
Відкриття ринків з 1 травня. Фото: payspace
Кримінальна відповідальність і перші порушення: як почали роботу ринки в Україні 18:59
МОЗ звинуватив місцеву владу у невиплаті медикам 300% надбавки 11:09
більше новин
Ми "зашиваємося": лікарі розповіли про масові звільнення і порівняли умови роботи з італійськими 11:27
З сьогоднішнього дня водії можуть не вмикати ближнє світло: які є винятки 06:00
Після триденного зростання кількість нових випадків коронавірусу в Україні зменшилася 10:35 Інфографіка
Відкриття ринків з 1 травня. Фото: payspace
Кримінальна відповідальність і перші порушення: як почали роботу ринки в Україні 18:59
4.05.20 11:00 Онлайн-трансляція "Презентації проекту тестування жителів Гостомеля на імунітет до COVID - 19" 09:59
більше новин
На Київщині після карантину відкрилися 13 продуктових ринків, - ОДА
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok