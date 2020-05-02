У Збройних силах на коронавірус хворіють 45 осіб. За добу зареєстровано 1 випадок

У Збройних силах на коронавірус хворіє 45 осіб, за минулу добу зареєстровано 1 новий випадок захворювання, в той час, як 1 травня не зареєстрували жодного випадку Covid-19.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"На 07.00 2 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 45 людей. Також за період пандемії одужали 30 людей. На превеликий жаль, маємо 2 летальні випадки", - сказано в повідомленні.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 299 людей, при цьому кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три дні - 28 людей.

"За минулу добу зареєстровано один новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу. Хворий військовослужбовець із Харківської області лікується вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров'я пацієнта задовільний, симптоми захворювання відсутні", - казано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 1 травня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 550 до 11 411, кількість померлих від захворювання - на 7 осіб до 279 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків після одноденного зростання (30 квітня) збільшилася на 20,9%, кількість летальних випадків скоротилася на 36,4%.