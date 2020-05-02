Ослаблення карантину в Черкасах. Прокуратура почала розслідування стосовно посадових осіб

Прокуратура Черкаської області почала розслідування стосовно посадових осіб Черкаської міської ради за фактом прийняття рішення про ослаблення карантину в місті.

Про це йдеться в повідомленні прокуратури Черкаської області, передають Українські Новини.

"Слідчим відділом Черкаського відділу поліції на підставі публікацій в мережі Інтернет внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо можливих неправомірних дій посадових осіб Черкаської міської ради при прийнятті рішення про ослаблення карантину на території міста Черкаси, яке суперечить рішенню Кабміну №211 від 11 березня 2020, постановою №14 від 27 квітня 2020 та протоколу № 21 регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 30 квітня 2020 (ч. 1 ст. 325 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Черкаської місцевої прокуратури.

Зараз в Черкасах працюють слідчо-оперативні групи з метою виявлення порушень санітарних правил і норм щодо запобігання захворювання. Крім того, з метою забезпечення виконання вимог чинного законодавства на території міста Черкаським відділом поліції створені мобільні групи з проведення превентивної роботи серед представників малого і середнього бізнесу і прийняття заходів з недопущення розповсюдження захворювань, викликаних коронавірусом.

Згідно з повідомленням, слідство наразі триває, слідчими і процесуальними керівниками розроблено план першочергових слідчих (розшукових) дії, вживаються заходи щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин події.

Хід розслідування зазначеного виробництва контролюється органами прокуратури Черкаської області.

Як повідомляли Українські Новини, мер Черкас Анатолій Бондаренко переконаний в обґрунтованості пом'якшення карантинних заходів в місті.

При цьому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков попереджає міську владу Черкас про жорстке реагування на пом'якшення карантинних заходів.