В Україні пройдуть сильні зливи з градом: синоптики радять закрити вікна і залишатися вдома

В той час, як у травні синоптики прогнозують холод, заморозки, спеку і засуху, в суботу 2 травня на Україну обрушаться сильні зливи з градом і грозою.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Грозові дощі з градом, за її словами, очікуються уздовж лінії Житомирської, Київської, Черкаської та Одеської областей.

"Увага! Вздовж цієї лінії, охоплюючи прилягаючі райони – сильні зливи, гроза, град!", - написала вона у Facebook

У зв'язку зі стихією, що насувається, синоптик советут вжити заходів обережності, а також зайвий раз не виходити з дому.

"Пересидіть у будинку, заберіть з вулиці легкі предмети, закрийте на цей час вікна", - додала Діденко.

Попереджає про негоду також і Укргідрометцентр.

"До кінця доби 2 травня в Житомирській, Вінницькій та Київській областях грози, місцями шкалисте посилення вітру 15-20 м / с", - сказано в повідомленні.

Також синоптики попереджають про те, що 2-3 травня у південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Рівненській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як повідомляли Українські Новини, через посуху в Україні може утворитися дефіцит води.

Тим часом, синоптик розповів про погодні аномалії влітку з природними катаклізмами, шквалами, градом і спекою.