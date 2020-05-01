В Україні від коронавірусу померли 16 медпрацівників

30 квітня, коли виявили 455 нових випадків коронавірусу, був госпіталізований 121 хворий на коронавірус. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Було госпіталізовано 121 особу", - сказав він.

Серед 455 осіб, у яких 30 квітня була підтверджена коронавірусна інфекція, 37 дітей і 91 медпрацівник.

Всього з початку епідемії захворіли 754 дітей і 2 154 медпрацівника.

Згідно з інформацією Центру громадського здоров'я, на амбулаторному лікуванні знаходиться 7 526 пацієнтів, з них 610 дітей і 1785 медпрацівників.

В цілому потребували госпіталізації 3 335 осіб, з них 144 дітей і 369 медиків.

підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 143 людини, в тому числі одна дитина і 10 медиків.

В результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 272 особи, з них 16 медпрацівників.

Серед померлих переважають особи у віці від 50 років (85%).

Крім того, з початку епідемії видужала 1 413 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, за даними ЦОЗ, станом на 9:00 1 травня в Україні 10861 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 272 летальних, 1413 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 455 нових випадків (за минулу добу зафіксували 540 нових випадків).

Також МОЗ заявив, що якщо скасувати карантин занадто рано, Україну чекає друга хвиля коронавірусу.