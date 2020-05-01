Ми "зашиваємося": лікарі розповіли про масові звільнення і порівняли умови роботи з італійськими

Сьогодні в Україні не вистачає медпрацівників середнього і молодшого рівня, масово звільняються в умовах пандемії, в той час, як кількість хворих на коронавірус в Україні досягла 10 861 випадків станом на 1 травня.

Про це в інтерв'ю "Главкому" розповів лікар-анестезіолог, реаніматолог Микола Рихлицька, який нещодавно повернувся з відрядження в Італію.

"Якщо порівняти роботу реанімації в Італії, то там 4-5 пацієнтів обслуговують два фельдшери. Тобто дві медсестри, середніх медпрацівника, одна санітарка і один лікар. У нас близько 10 пацієнтів на одного лікаря і, в кращому випадку, медсестра, та пів санітарки", - стверджує він.

Відповідаючи на питання про рівень зарплат, Рихліцький зазначив, що в Італії медсестри отримують 2-3 тис. євро на місяць, лікар-реаніматолог – 40-80 євро за годину. А в Україні медсестра працює за 3-4 тис. грн в місяць як в умовах пандемії, так і за звичайної ситуації.

"Це мінімум шість годин на ногах, а то і вісім чи дванадцять. Людина нормально не їсть, не п’є, "вариться", тому що дуже жарко, задихається, при цьому ще й працює. Яким чином я її можу утримати або нарікати на погане виконання її обов’язків?", - говорить лікар.

Рихліцький повідомив, що зараз "поголовно" звільняються медпрацівники середньої ланки, в тому числі дуже кваліфіковані. "Звільняються лікарі на хвилі пандемії. У нас і до того не вистачало кадрів, зараз і поготів", - сказав він.

Водночас голова Чернівецької облдержадміністрації розповів, що браку кадрів немає, область має Буковинський державний медичний університет, замість працівників, які звільняються, приходять нові. Проте Рихліцький стверджує, що він "не бачить цього на практиці".

"Так звітують від низів до міністерства. Але по факту ми "зашиваємося", - говорить лікар.

Як повідомляли Українські Новини, на початку квітня команда українських медиків вирушила до Італії для допомоги італійським колегам у боротьбі з коронавірусом. Один з лікарів, які перебувають нині в одному з епіцентрів пандемії COVID-19 в Італії розповів, в яких умовах вони працюють з пацієнтами.

Раніше в ЗМІ також писали про те, що з лікарень Київської області звільняються лікарі через коронавірус і низькі зарплати.