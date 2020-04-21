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21 апреля 2020, вторник, 21:10 91
Общество 2020-04-21T21:17:07+03:00
Українські Новини
Медик-доброволец в Италии рассказал, как и в каких условиях работают украинские врачи в эпицентре пандемии

Медик-доброволец в Италии рассказал, как и в каких условиях работают украинские врачи в эпицентре пандемии

Елизавета Кесельман
Украина, Италия, Коронавирус, Медики-добровольцы, Медики в Италии

В начале апреля команда украинских медиков отправилась в Италию для помощи итальянским коллегам в борьбе с коронавирусом. 20 украинских врачей должны были отправиться на 14 дней в Италию, но из-за тяжелой ситуации с коронавирусом стало известно, что они пробудут в стране до 25 апреля. Один из врачей, пребывающих ныне в одном из эпицентров пандемии COVID-19 в Италии рассказал, в каких условиях они работают с пациентами. Об этом говорится в выпуске передачи "Утро с Интером".

Украинских врачей разных специальностей отправили в регион Марке, где зафиксировано наибольшее количество смертей от коронавируса.

"Нас привезли в город Пизеро. Группу из 10 человек оставили здесь, остальных направили в город Урбино. Мы работаем в госпитале, который выделен властями исключительно для пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19", – рассказывает врач-уролог и руководитель госпиталя МВС в Киевской области Юрий Сак.

По словам доктора, всеми необходимыми средствами предохранения: респираторами, защитными костюмами, перчатками и очками обеспечила Украина, однако итальянские коллеги охотно делятся всем необходимым в случаях надобности.

 

Пик эпидемии коронавируса в Италии уже прошел, однако врачи продолжают свою работу в 2 смены с перерывами на обед.

По слова Юрия, работа в больнице начинается с 8:00 утра с перерывом на обед, с 14:00 до 20:00 врачи дежурят в госпитале.

"Этот госпиталь уже был подготовлен для приема COVID-положительных людей. Если сравнивать, например, с тем, что было до эпидемии, то в этом госпитале была лишь одна реанимация и 7 аппаратов ИВЛ. На сегодня открыто 5 реанимационных отделений, и приобретено 50 аппаратов ИВЛ", – рассказывает врач.

Прибыть в госпиталь пациент может самостоятельно, чтобы пройти осбледование и тест на коронавирус, но визит в должен быть обоснован. Результат диагностики и обследования он получает на следующий день, и если у пациента положительный результат и его состояние среднее или тяжелое – он госпитализируется в эту больницу.

Если же пациент находится в хорошем состоянии, несмотря на положительный результат – он отправляется на самоизоляцию домой и ему прописывается схема лечения.

Как сообщает Юрий, все протоколы лечения и борьбы с коронавирусом Италия передала украинским врачам, чтобы они могли использовать их опыт.

"Если врачи видят, что препараты и методы лечения дают положительный эффект, они охотно делятся этим с нами, чтобы мы могли передать их опыт в Украину", - рассказал врач.

Как сообщали Українські Новини, по последним данным, в Украине более тысячи медиков заболели коронавирусом. 

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