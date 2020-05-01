На Донбасі поранені двоє українських військових, бойовики за добу втратили п'ятьох "бійців"

Вчора, 30 квітня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики 15 разів обстріляли позиції українських військових. Бійці ЗСУ знищили двох російських окупантів і ще трьох поранили. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

Так, повідомляється, що противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив обстріл наших позицій неподалік Павлопіль з використанням озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, а в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці тричі вели вогонь по позиціях Об'єднаних сил поблизу Новотошківського.

"30 квітня втрат серед наших захисників результаті ворожого обстрілу не було ... За даними розвідки, 30 квітня наші військовослужбовці знищили двох російських окупантів і поранили ще трьох", - йдеться в повідомленні.

Також за поточну добу бойовики вже 9 разів порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник тричі обстрілював наші позиції неподалік Богданівки з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї.

Неподалік Водяного ворог двічі застосовував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Наголошується, що за поточну добу в результаті обстрілу ворога двоє українських воїнів отримали поранення. Їм була надана перша медична допомога, вони оперативно евакуйовані в лікувальні установи. Стан здоров'я обох військовослужбовців задовільний.

Випадків захворювання на коронавірус серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, 29 квітня на Донбасі бойовики поранили українського військового і втратили трьох "бійців".

Також 28 квітня зитуация на Донбасі загострилася, загинув один боєць ЗСУ.