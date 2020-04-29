Ситуация на Донбассе обострилась: погиб один боец ВСУ

Вчера, 28 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РФ 17 раз обстреляли позиции ОС. Погиб один украинский военный. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибров 152 мм и 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вел огонь по нашим позициям неподалеку Каменки из миномета 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также минские договоренности по отводу тяжелых вооружений российско-оккупационные войска вчера многократно нарушали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"К сожалению, в результате обстрелов 28 апреля Украина потеряла одного мужественного защитника … По предварительным данным разведки, 28 апреля украинские военнослужащие ранили как минимум двух российских оккупантов", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток российские наемники уже дважды нарушили режим прекращения огня. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, 27 апреля на Донбассе боевики снова применили запрещенное оружие, ранены два бойца ВСУ.

Ранее на Донбассе боевики ранили в бою двоих украинских военных.