Якщо скасувати карантин занадто рано, Україну чекає друга хвиля коронавірусу, — МОЗ

У той час, як в Україні 10, 4 тис. хворих на Covid-19, уряд не може зняти всі обмеження і поставити під загрозу все населення України, бо відбудеться друга хвиля захворювання на коронавірус. Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в інтерв'ю Reuters. "Ми не можемо відкрити все зараз і поставити під загрозу все населення України, бо тут же відбудеться великий спалах і пік цієї хвороби", - пояснив Степанов.Він додав, що навіть після скасування карантину залишаться "деякі речі, які нам все одно доведеться дотримуватися, наприклад, все, що пов'язано з особистою гігієною, засобами захисту і що стосується рукостискань".Степанов сказав, що його найбільше турбує високий рівень зараження серед лікарів - приблизно п'ята частина всіх випадків. "В цілому, захворюваність медичних працівників - мій найбільший головний біль. І я дуже переживаю з цього приводу", - сказав він.Як повідомляли Українські Новини, 29 квітня під будівлею Кабінету Міністрів України представники малого та середнього бізнесу вийшли протестувати проти несправедливих, як вони вважають, карантинних заходів, та вимагали їх завершення з 1 травня.Раніше Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину.