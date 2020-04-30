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30 квітня 2020, четвер, 23:24 9
Медицина 2020-04-30T23:25:35+03:00
Українські Новини
Якщо скасувати карантин занадто рано, Україну чекає друга хвиля коронавірусу, — МОЗ

Якщо скасувати карантин занадто рано, Україну чекає друга хвиля коронавірусу, — МОЗ

Валерия Драгомирова
Карантин, МОЗ, коронавірус в Україні
Максим Степанов
Максим Степанов

У той час, як в Україні 10, 4 тис. хворих на Covid-19, уряд не може зняти всі обмеження і поставити під загрозу все населення України, бо відбудеться друга хвиля захворювання на коронавірус. Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в інтерв'ю Reuters.

"Ми не можемо відкрити все зараз і поставити під загрозу все населення України, бо тут же відбудеться великий спалах і пік цієї хвороби", - пояснив Степанов.

Він додав, що навіть після скасування карантину залишаться "деякі речі, які нам все одно доведеться дотримуватися, наприклад, все, що пов'язано з особистою гігієною, засобами захисту і що стосується рукостискань".

Степанов сказав, що його найбільше турбує високий рівень зараження серед лікарів - приблизно п'ята частина всіх випадків.

"В цілому, захворюваність медичних працівників - мій найбільший головний біль. І я дуже переживаю з цього приводу", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, 29 квітня під будівлею Кабінету Міністрів України представники малого та середнього бізнесу вийшли протестувати проти несправедливих, як вони вважають, карантинних заходів, та вимагали їх завершення з 1 травня.

Раніше Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину.

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