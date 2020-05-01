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Lifestyle 2020-05-01T09:45:03+03:00
Українські Новини
Як провести травневі свята 2020 вдома: що робити і як відпочити

Як провести травневі свята 2020 вдома: що робити і як відпочити

Ирина Николенко
Карантин, вихідні, травневі свята, Шашлики
Що робити на травневі 2020. Фото: zakustom.com
Що робити на травневі 2020. Фото: zakustom.com

Під час карантину на травневі свята можна приготувати шашлики, а також зробити генеральне прибирання вдома, і провести час з рідними. Українські Новини зібрали кілька порад, як провести травневі свята.

Генеральне прибирання будинку

Якщо раніше на генеральне прибирання не вистачало часу і сил, травневі свята допоможуть у цьому. Зробити чистий і затишний будинок можна не тільки дуже швидко, але і перетворити це на веселе заняття. Залучіть до прибирання всіх членів сім'ї і ввімкніть улюблену музику. Ви можете помити вікна і випрати фіранки, помити підлогу і витерти пил, а також перебрати старі речі і скласти список для нових покупок.

Смачний обід

Якщо у вас великий будинок з терасою, сміливо влаштовуйте барбекю або пікнік з шашликами. Але якщо ви живете у багатоповерхівці, відзначити травневі свята з розмахом на природі не вийд. Але це відмінний час, щоб приготувати вишукані страви, на які раніше у вас не було стільки часу. Або ж можна влаштувати романтичну вечерю на двох, або замовити їжу в ресторані.

Настільні ігри

Якщо у вас є діти, приділіть їм увагу. Зіграйте всією сім'єю в настільні ігри або ж подивіться фільми, які викликають позитивні емоції або будуть цікаві всій родині.

Як повідомляли Українські Новини, на травневі свята можна безкоштовно відвідати онлайн заходи. Також під час карантину на травневі поліцейські будуть працювати в посиленому режимі.

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