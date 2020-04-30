Корупція в "Укроборонпромі": НАБУ повідомило про підозру тільки Рогозі і Жукову, але не повідомило Гладковському

Корупція в "Укроборонпромі": НАБУ повідомило про підозру тільки Рогозі і Жукову, але не повідомило Гладковсько

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило про підозру керівництву ТОВ "Оптимумспецдеталь" в ухиленні від сплати податків на 49 млн гривень при поставках запчастин заводу концерну "Укроборонпром", а також легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в НАБУ.

"Про підозру повідомлено Андрію Рогозі та Віталію Жукову", - сказав співрозмовник.

При цьому синові колишнього першого заступника голови Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олега Гладковського про підозру не повідомлялося.

За даними НАБУ, загалом 29 квітня НАБУ і САП повідомили про підозру чотирьом особам, які фактично керували і забезпечували роботу "Оптимумспецдеталі".

Їх дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 і ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу.

Слідство встановило, що протягом 2015-2017 років підозрювані з використанням ТОВ "Оптимумспецдеталь" та інших суб'єктів господарювання налагодили схему з постачання товарів невідомого походження підприємствам державного концерну "Укроборонпром" з ухилянням від сплати податків.

Всього було поставлено товарів на суму близько 165 млн гривень.

Внаслідок такої діяльності до бюджету не надійшло понад 49 млн гривень, з яких 25,77 млн ​​гривень становить податок на додану вартість, 23,57 млн ​​гривень - податок на прибуток, які в подальшому були "відмиті" підозрюваними в кримінальному провадженні (і використані на власний розсуд).

Раніше журналісти передачі "Наші гроші з Денисом Бігусом" встановили, що до діяльності ТОВ "Оптимумспецдеталь" причетні Андрій Рогоза, Віталій Жуков і син екс-першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор.

Встановлено, що їх фірма доставляла контрабандним шляхом з Росії запчастини для БТР і продавала їх за завищеними цінами українським оборонним заводам.

В розслідуванні Bihus.info журналісти звинуватили правоохоронців у "кришуванні" підприємців, здійснюють незаконні поставки "Укроборонпрому", що призвело до мільярдних збитків держпідприємства.

За даними журналістів, "Укроборонпром" в 7 разів переплатив за висотоміри з РФ.