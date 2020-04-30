підписатися на розсилку
26.8 27.2
28.85 29.5
˟
  • Новини
  • Політика
  • Судова влада
  • Корупція в "Укроборонпромі": НАБУ повідомило про підозру тільки Рогозі і Жукову, але не повідомило Гладковському
30 квітня 2020, четвер, 21:29 8
Судова влада 2020-04-30T21:43:52+03:00
Українські Новини
Корупція в "Укроборонпромі": НАБУ повідомило про підозру тільки Рогозі і Жукову, але не повідомило Гладковсько

Корупція в "Укроборонпромі": НАБУ повідомило про підозру тільки Рогозі і Жукову, але не повідомило Гладковському

Ярина Вацяк
НАБУ, Свинарчук-Гладковский, Корупція, Олег Гладковський, підозра, Гладковський, Оптимумспецдеталь, Андрій огоза, Віталій Жуков
Зліва направо: Рогоза, Жуків, Гладковський. Фото: скріншот Bihus.info
Зліва направо: Рогоза, Жуків, Гладковський. Фото: скріншот Bihus.info

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило про підозру керівництву ТОВ "Оптимумспецдеталь" в ухиленні від сплати податків на 49 млн гривень при поставках запчастин заводу концерну "Укроборонпром", а також легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в НАБУ.

"Про підозру повідомлено Андрію Рогозі та Віталію Жукову", - сказав співрозмовник.

При цьому синові колишнього першого заступника голови Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олега Гладковського про підозру не повідомлялося.

За даними НАБУ, загалом 29 квітня НАБУ і САП повідомили про підозру чотирьом особам, які фактично керували і забезпечували роботу "Оптимумспецдеталі".

Їх дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 і ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу.

Слідство встановило, що протягом 2015-2017 років підозрювані з використанням ТОВ "Оптимумспецдеталь" та інших суб'єктів господарювання налагодили схему з постачання товарів невідомого походження підприємствам державного концерну "Укроборонпром" з ухилянням від сплати податків.

Всього було поставлено товарів на суму близько 165 млн гривень.

Внаслідок такої діяльності до бюджету не надійшло понад 49 млн гривень, з яких 25,77 млн ​​гривень становить податок на додану вартість, 23,57 млн ​​гривень - податок на прибуток, які в подальшому були "відмиті" підозрюваними в кримінальному провадженні (і використані на власний розсуд).

Раніше журналісти передачі "Наші гроші з Денисом Бігусом" встановили, що до діяльності ТОВ "Оптимумспецдеталь" причетні Андрій Рогоза, Віталій Жуков і син екс-першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор.

Встановлено, що їх фірма доставляла контрабандним шляхом з Росії запчастини для БТР і продавала їх за завищеними цінами українським оборонним заводам.

В розслідуванні Bihus.info журналісти звинуватили правоохоронців у "кришуванні" підприємців, здійснюють незаконні поставки "Укроборонпрому", що призвело до мільярдних збитків держпідприємства.

За даними журналістів, "Укроборонпром" в 7 разів переплатив за висотоміри з РФ.

Більше новин про: НАБУ Свинарчук-Гладковский Корупція Олег Гладковський підозра Гладковський Оптимумспецдеталь Андрій огоза Віталій Жуков

В пансіонаті для людей похилого віку в Київській області зафіксували спалах коронавірусу
У Київській області продовольчим ринкам дозволили працювати
Новини
Корупція в "Укроборонпромі": НАБУ повідомило про підозру тільки Рогозі і Жукову, але не повідомило Гладковському 21:29
У Німеччині зняли заборону на проведення богослужінь під час карантину 21:20
У Києві поки жоден ринок не готовий до відкриття: названі вимоги 21:05
Україна веде переговори з країнами ЄС про сезонних працівників, - Пристайко 20:31
"Епіцентр" оплатив авіарейс з Китаю, який здійснював літак "Мрія" 20:22
більше новин
Пенсійний фонд направив на фінансування пенсій 689 млн гривень 21:00 Інфографіка
У Німеччині обурені забороною планових операцій через пандемію, — ЗМІ 17:24
В Україні коронавірус зафіксували майже у 2 тис. медиків. В яких областях найбільше хворих 22:17 Інфографіка
Павелко офіційно запросив членів "футбольної" ТСК в Будинок футболу 23:08
Окружний адмінсуд Києва визнав, що генпрокуратура і НАБУ незаконно відкрили справу проти Писарука, - ЗМІ 08:53
більше новин
Витрати на Генпрокуратуру зросли майже в 4 рази за останні 5 років 07:22 Документ
Пошук нових співробітників заморозили 55,5% рітейлерів, понад 66% відзначають погіршення продажів 12:35
Під Києвом досі тліють ліси: який індекс якості повітря в столиці 11:07 Карта
Індексація пенсій і закінчення карантину. Що зміниться в травні для українців 06:30
Арахамія заявив, що Зеленський для Саакашвілі знайшов іншу посаду замість віце-прем'єра 17:24
більше новин
Три тижні поспіль в Україні не фіксують летальних випадків від грипу, — МОЗ
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok