З понеділка деякі зелені зони Дніпра будуть відкриті для відвідування, – мер Філатов

У Дніпрі, де 8 квітня закрили в'їзд для іногородніх автомобілів, мер міста Борис Філатов заявив, що з 4 травня можна буде відвідувати зелені зони, які не підпадають під заборону Кабінету Міністрів.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"У місті є близько сотні зелених зон, бульварних частин вулиць, які не підпадають під заборону відвідування. Давайте чесно: що не заборонено, то дозволено. Тому, у понеділок, 4 травня, всі вони будуть доступні для прогулянок", - написав він.

Філатов підкреслив, що в тому числі будуть доступні для відвідувань ділянки вулиць набережних Січеславської, Перемоги, Заводської, бульвару Слави та інших.

Однак, він зазначив, що в цих зонах так само заборонено смажити шашлики і розпивати алкогольні напої.

Крім цього, з четверга в місті можуть працювати не тільки аптеки, супермаркети, бакалія, магазини техніки, АЗС і банки, але також і хімчистки, СТО, майстерні з ремонту різного обладнання.

Також кав'ярні та ресторани зможуть працювати як по адресній доставці, так і з послугою take away, але без допуску гостей до зали.

При цьому мер зазначив, що ситуація з поширенням коронавірусу в місті залишається контрольованою.

За його словами, починаючи з 12 травня в залежності від розвитку епідемії і прогнозів у місті повинні почати працювати невеликі непродовольчі магазини, ательє, ремонт взуття, адвокатські та нотаріальні бюро.

Як повідомляли Українські Новини, Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом скупчення людей у Свято-Троїцькому кафедральному соборі в Дніпрі 17 квітня.