підписатися на розсилку
26.8 27.2
28.85 29.5
˟
  • Новини
  • Політика
  • З понеділка деякі зелені зони Дніпра будуть відкриті для відвідування, – мер Філатов
30 квітня 2020, четвер, 17:27 8
Політика 2020-04-30T17:34:34+03:00
Українські Новини
З понеділка деякі зелені зони Дніпра будуть відкриті для відвідування, – мер Філатов

З понеділка деякі зелені зони Дніпра будуть відкриті для відвідування, – мер Філатов

Елизавета Кесельман
Дніпро, Борис Філатов, Коронавірус в Дніпрі, карантин в Дніпрі
Дніпро Дніпропетровськ Фото: Новий Формат
Дніпро Дніпропетровськ Фото: Новий Формат

У Дніпрі, де 8 квітня закрили в'їзд для іногородніх автомобілів, мер міста Борис Філатов заявив, що з 4 травня можна буде відвідувати зелені зони, які не підпадають під заборону Кабінету Міністрів.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"У місті є близько сотні зелених зон, бульварних частин вулиць, які не підпадають під заборону відвідування. Давайте чесно: що не заборонено, то дозволено. Тому, у понеділок, 4 травня, всі вони будуть доступні для прогулянок", - написав він.

Філатов підкреслив, що в тому числі будуть доступні для відвідувань ділянки вулиць набережних Січеславської, Перемоги, Заводської, бульвару Слави та інших.

Однак, він зазначив, що в цих зонах так само заборонено смажити шашлики і розпивати алкогольні напої.

Крім цього, з четверга в місті можуть працювати не тільки аптеки, супермаркети, бакалія, магазини техніки, АЗС і банки, але також і хімчистки, СТО, майстерні з ремонту різного обладнання.

Також кав'ярні та ресторани зможуть працювати як по адресній доставці, так і з послугою take away, але без допуску гостей до зали.

При цьому мер зазначив, що ситуація з поширенням коронавірусу в місті залишається контрольованою.

За його словами, починаючи з 12 травня в залежності від розвитку епідемії і прогнозів у місті повинні почати працювати невеликі непродовольчі магазини, ательє, ремонт взуття, адвокатські та нотаріальні бюро.

Як повідомляли Українські Новини, Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом скупчення людей у Свято-Троїцькому кафедральному соборі в Дніпрі 17 квітня.

Більше новин про: Дніпро Борис Філатов Коронавірус в Дніпрі карантин в Дніпрі

В пансіонаті для людей похилого віку в Київській області зафіксували спалах коронавірусу
У Київській області продовольчим ринкам дозволили працювати
Новини
НАЗК призупинила держфінансування "Слуги народу" до кінця року 18:54
У 2019 "Фармак" сплатив 650 млн гривень податків 18:30
Швеція вважає, що самоізоляція через коронавірус призведе до насильства і депресії 18:27
Підтримайте вільну, незалежну та безпечну пресу, – Дуня Міятович 18:03
Кличко відвідував ресторан Тищенко, коли там вечеряв екс-депутат Мураєв з друзями 17:58
більше новин
Пенсійний фонд направив на фінансування пенсій 689 млн гривень 21:00 Інфографіка
У Німеччині обурені забороною планових операцій через пандемію, — ЗМІ 17:24
В Україні коронавірус зафіксували майже у 2 тис. медиків. В яких областях найбільше хворих 22:17 Інфографіка
Павелко офіційно запросив членів "футбольної" ТСК в Будинок футболу 23:08
Окружний адмінсуд Києва визнав, що генпрокуратура і НАБУ незаконно відкрили справу проти Писарука, - ЗМІ 08:53
більше новин
Витрати на Генпрокуратуру зросли майже в 4 рази за останні 5 років 07:22 Документ
Пошук нових співробітників заморозили 55,5% рітейлерів, понад 66% відзначають погіршення продажів 12:35
Під Києвом досі тліють ліси: який індекс якості повітря в столиці 11:07 Карта
Карантин може призвести до 7 мільйонів незапланованих вагітностей 21:21
Індексація пенсій і закінчення карантину. Що зміниться в травні для українців 06:30
більше новин
Три тижні поспіль в Україні не фіксують летальних випадків від грипу, — МОЗ
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok