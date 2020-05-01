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01 травня 2020, пʼятниця, 06:11 10 Документ
Президент 2020-05-01T09:15:02+03:00
Українські Новини
За рік президентства Зеленський нікого не нагородив зброєю

За рік президентства Зеленський нікого не нагородив зброєю

Петро Стуженко
Президент України, Володимир Зеленський, Нагородна зброя, Офіс Президента України
Володимир Зеленський. Фото: Богдан Бортаков
Володимир Зеленський. Фото: Богдан Бортаков

Офіс Президента України повідомив, що в 2019 році і в січні-квітні 2020 року Президент України Володимир Зеленський нікого не нагороджував відзнакою "Іменна вогнепальна зброя".

Про це йдеться у відповіді Офісу Президента на інформаційний запит Українських Новин.

"... ... за інформацією, наданою Департаментом з питань громадянства, помилування, державних нагород Офісу Президента України, нагородження відзнакою "Іменна вогнепальна зброя" у 2019 році та протягом січня-квітня 2020 року не здійснювалося", - вказано в документі.

Нагадаємо, в 2018 році колишній Президент України Петро Порошенко нагородив 7 осіб пістолетами. У 2017 році Міністерство оборони вручило 200 нагородних пістолетів, що характерно чверть від загальної кількості – цивільним особам. В 2015-2016 роках Служба безпеки України роздала більше 100 одиниць нагородної вогнепальної зброї "цивільним".

Як повідомляли "Українські Новини", у листопаді 2015 року Порошенко нагородив іменною вогнепальною зброєю цілу футбольну команду. Указом №650 від 21 листопада 2015 року іменні пістолети були вручені 9 футболістам збірної України, тренеру команди та голові Федерації футболу України.

Джерело : Українські новини
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