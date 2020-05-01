За рік президентства Зеленський нікого не нагородив зброєю

Офіс Президента України повідомив, що в 2019 році і в січні-квітні 2020 року Президент України Володимир Зеленський нікого не нагороджував відзнакою "Іменна вогнепальна зброя".

Про це йдеться у відповіді Офісу Президента на інформаційний запит Українських Новин.

"... ... за інформацією, наданою Департаментом з питань громадянства, помилування, державних нагород Офісу Президента України, нагородження відзнакою "Іменна вогнепальна зброя" у 2019 році та протягом січня-квітня 2020 року не здійснювалося", - вказано в документі.

Нагадаємо, в 2018 році колишній Президент України Петро Порошенко нагородив 7 осіб пістолетами. У 2017 році Міністерство оборони вручило 200 нагородних пістолетів, що характерно чверть від загальної кількості – цивільним особам. В 2015-2016 роках Служба безпеки України роздала більше 100 одиниць нагородної вогнепальної зброї "цивільним".

Як повідомляли "Українські Новини", у листопаді 2015 року Порошенко нагородив іменною вогнепальною зброєю цілу футбольну команду. Указом №650 від 21 листопада 2015 року іменні пістолети були вручені 9 футболістам збірної України, тренеру команди та голові Федерації футболу України.