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30 квітня 2020, четвер, 14:11 11
Суспільство 2020-04-30T14:48:06+03:00
Українські Новини
Який район Києва лідирує по захворюваності COVID-19, — Інфографіка

Який район Києва лідирує по захворюваності COVID-19, — Інфографіка

Кира Молчанова
Карта, Київ, КМДА, коронавірус в Києві
КМДА. Київ. Фото: ККГА
КМДА. Київ. Фото: ККГА

Поки в Україні лабораторно підтвердили 10406 випадків зараження коронавірусом, і кількість хворих постійно зростає, у самому Києві вже 1401 випадок зараження. Але по районах вони розподілені нерівномірно.

Про це свідчить карта, опублікована прес-службою Київської міської державної адміністрації.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в наступних районах:

  • Печерський +5 (всього 317 випадків);
  • Шевченківський +2 (всього 105 випадків);
  • Солом'янський +6 (всього 140 випадків);
  • Дніпровський +4 (всього 127 випадків);
  • Святошинський +3 (всього 78 випадків);
  • Деснянський +3 (всього 122 випадки);
  • Подільський +4 (всього 67 випадків);
  • Голосіївський +7 (всього 134 випадки);
  • Оболонський +7 (всього 92 випадки);
  • Дарницький +19 (всього 219 випадків).

Таким чином, центр столиці — Подільський район — продовжує бути антилідером за захворюваностю на коронавірус. За ним слідують Дарницький і Солом'янський райони.

Карта захворюваності коронавірусом на 30 квітня. Фото: kyivcity.gov.uaКарта захворюваності коронавірусом на 30 квітня. Фото: kyivcity.gov.ua

Як повідомляли Українські Новни, кількість хворих на коронавірус у Київської області 29 квітня порівняно з попередньою добою збільшилася на 21 осіб до 664.

30 квітня розпочався 50-й день карантину, який продовжили до 11 травня.

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