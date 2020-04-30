Який район Києва лідирує по захворюваності COVID-19, — Інфографіка

Поки в Україні лабораторно підтвердили 10406 випадків зараження коронавірусом, і кількість хворих постійно зростає, у самому Києві вже 1401 випадок зараження. Але по районах вони розподілені нерівномірно. Про це свідчить карта, опублікована прес-службою Київської міської державної адміністрації. Лабораторно підтверджені випадки додалися в наступних районах: Печерський +5 (всього 317 випадків); Шевченківський +2 (всього 105 випадків); Солом'янський +6 (всього 140 випадків); Дніпровський +4 (всього 127 випадків); Святошинський +3 (всього 78 випадків); Деснянський +3 (всього 122 випадки); Подільський +4 (всього 67 випадків); Голосіївський +7 (всього 134 випадки); Оболонський +7 (всього 92 випадки); Дарницький +19 (всього 219 випадків). Таким чином, центр столиці — Подільський район — продовжує бути антилідером за захворюваностю на коронавірус. За ним слідують Дарницький і Солом'янський райони. Карта захворюваності коронавірусом на 30 квітня. Фото: kyivcity.gov.ua Як повідомляли Українські Новни, кількість хворих на коронавірус у Київської області 29 квітня порівняно з попередньою добою збільшилася на 21 осіб до 664. 30 квітня розпочався 50-й день карантину, який продовжили до 11 травня.