Який район Києва лідирує по захворюваності COVID-19, — Інфографіка

Поки в Україні лабораторно підтвердили 10406 випадків зараження коронавірусом, і кількість хворих постійно зростає, у самому Києві вже 1401 випадок зараження. Але по районах вони розподілені нерівномірно.

Про це свідчить карта, опублікована прес-службою Київської міської державної адміністрації.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в наступних районах:

Печерський +5 (всього 317 випадків);

Шевченківський +2 (всього 105 випадків);

Солом'янський +6 (всього 140 випадків);

Дніпровський +4 (всього 127 випадків);

Святошинський +3 (всього 78 випадків);

Деснянський +3 (всього 122 випадки);

Подільський +4 (всього 67 випадків);

Голосіївський +7 (всього 134 випадки);

Оболонський +7 (всього 92 випадки);

Дарницький +19 (всього 219 випадків).

Таким чином, центр столиці — Подільський район — продовжує бути антилідером за захворюваностю на коронавірус. За ним слідують Дарницький і Солом'янський райони.

Карта захворюваності коронавірусом на 30 квітня. Фото: kyivcity.gov.ua

Як повідомляли Українські Новни, кількість хворих на коронавірус у Київської області 29 квітня порівняно з попередньою добою збільшилася на 21 осіб до 664.

30 квітня розпочався 50-й день карантину, який продовжили до 11 травня.