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30 квітня 2020, четвер, 13:41 14
Суспільство 2020-04-30T15:00:02+03:00
Українські Новини
У Київській області зафіксували 664 випадки коронавірусу. Статистика по районах

У Київській області зафіксували 664 випадки коронавірусу. Статистика по районах

Елена Новикова
Коронавірус, Зараження коронавірусом, Коронавірус в Київській області, Одужання від коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Кількість хворих коронавірусом у Київській області 29 квітня порівняно з попередньою добою збільшилася на 21 чоловік до 664, в той час, як у Києві зафіксували вже 1 401 випадок зараження COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10:00 30 квітня 2020 року офіційно підтверджено 664 випадки захворювання на коронавірус. За останню добу виявлено 21 новий випадок", - сказано в ньому.

У Києво-Святошинському районі 235 випадки захворювання коронавірусом підтверджені в населених пунктах Вишневе, Боярка, Лісники, Тарасівка, Гатне, Дмитрівка, Кременище, Чайки, Петропавлівська Борщагівка, Крюківщина, Білогородка, Капітанівка, Нове, Гнатівка, Гореничі, Чабани, Юрівка, Святопетровское і Софіївська Борщагівка.

В Обухівському районі підтверджені 130 випадків - у Козині, Романкове, Українці, Обухові, Красній Слобідці, Нещерові, Германівці, Таценках, Деремезне, Червоному, Долині та Григорівці.

Також 34 випадки захворювання підтверджено у Борисполі, 27 - в Кагарлику, 23 - у Броварах, 22 - у Броварському районі, 16 - в Ірпені, за 15 випадків - у Кагарлицькому та Бориспільському районах, 13 - у Білій Церкві, 12 - у Василькові, по 11 випадків - в Бучі та Макарівському районі, 10 - у Васильківському районі, 9 - у Вишгороді, 8 - у Вишгородському районі, за 7 випадків - у Фастові та Ставищенському районі, 6 - в Переяславі, 6 випадків - у Білоцерківському, по 5 - вКоцюбинском, Переяслав-Хмельницькому та Бородянському районах, по 3 випадки - у Володарці, Гостомелі, Богуславському, Баришівському та Миронівському районах, по 2 - у Ворзелі, Рокитном та Іванківському районі, по 1 випадку - у Бородянці, Березяни, Ставище, Іванкові, Глевасі, а також в Поліському, Таращанському, Згурівському, Фастівському та Рокитнянському районах.

137 з усіх хворих в Київській області знаходяться на стаціонарному лікуванні та 527 - на амбулаторному (самоізоляції).

Наголошується, що 73 осіб одужали, 4 з яких - діти.

З 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 2 390 повідомлення про підозру на COVID-19, за останню добу отримано 108 повідомлення про підозру.

Медичне спостереження встановлено за 4 188 контактними особами.

Як повідомляли Українські Новини, 30 квітня розпочався 50-й день карантину, який продовжили до 11 травня.

Також в Україні коронавірус зафіксували майже у 2 тис. медиків.

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