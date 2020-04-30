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30 квітня 2020, четвер, 13:43 5
Бізнес 2020-04-30T14:45:01+03:00
Українські Новини
Українські крафтові пивовари просять скасувати акциз на час економічної кризи

Українські крафтові пивовари просять скасувати акциз на час економічної кризи

Кира Молчанова
Пиво, Акциз, Ципа, Крафтове пиво
Пиво. Фото: pixabay
Пиво. Фото: pixabay

Крафтові пивовари просять владу скасувати плату за оптову ліцензію і акциз на виробництво до 2 млн літрів на рік для підтримки галузі під час кризи, спричиненої поширенням коронавірусу.

Про це повідомив засновник "Театру пива "Правда" Юрій Заставний на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"Зараз все це під загрозою. Навіть без пандемії ця новонароджена галузь висіла на волосині, а зараз взагалі ризикує зникнути. Кілька років тому на малих пивоварів — крім тих, хто виробляє менше порогових 300 тис. літрів на рік, — ще й навісили річну оптову ліцензію в 500 тис. гривень", — написав він.

Заставний зазначив, що розмір оптової ліцензії однаковий для всіх учасників ринку як для тих, хто виробляє 300 тис. літрів за кілька годин, так і для тих, хто виробляє такий обсяг за рік, що, на його думку, обмежує зростання малих пивоварень.

З ним також погодився гендиректор Гуцульської крафтової пивоварні "Ципа" Олександр Шаталов, який написав у себе на сторінці, що в даний момент малі пивовари особливо потребують підтримки.

Таким чином, пивовари просять владу скасувати плату за оптову ліцензію для підприємців, які виробляють менше 2 млн літрів пива в рік, а також скасувати акциз на перші вироблені 2 млн літрів і обкладати податком тільки понад цього обсягу (2,78 гривні на 1 літр).

Заставний вважає, що якщо не вжити даних кроків, то розвиток крафтового локального пивоваріння відкладеться на роки.

"Театр пива "Правда" було засновано у Львові. Він являє собою однойменний ресторан з пивоварнею, який реалізує пиво також за межами закладів.

Пивоварня "Ципа" заснована в селі Кваси в Закарпатській області і також займається реалізацією кави і сиру.

Як повідомляли Українські Новини, малі пивоварні України просять скасувати акциз і ліцензію на виробництво пива з-за збитків від карантину.

Американці вдруге внесли українську крафтовую пивоварню "Ціпа" в список кращих у світі.

Раніше 12 малих незалежних пивоварень створили асоціацію, щоб боротися за якість крафтового пива.

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