Українські крафтові пивовари просять скасувати акциз на час економічної кризи

Крафтові пивовари просять владу скасувати плату за оптову ліцензію і акциз на виробництво до 2 млн літрів на рік для підтримки галузі під час кризи, спричиненої поширенням коронавірусу.

Про це повідомив засновник "Театру пива "Правда" Юрій Заставний на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"Зараз все це під загрозою. Навіть без пандемії ця новонароджена галузь висіла на волосині, а зараз взагалі ризикує зникнути. Кілька років тому на малих пивоварів — крім тих, хто виробляє менше порогових 300 тис. літрів на рік, — ще й навісили річну оптову ліцензію в 500 тис. гривень", — написав він.

Заставний зазначив, що розмір оптової ліцензії однаковий для всіх учасників ринку — як для тих, хто виробляє 300 тис. літрів за кілька годин, так і для тих, хто виробляє такий обсяг за рік, що, на його думку, обмежує зростання малих пивоварень.

З ним також погодився гендиректор Гуцульської крафтової пивоварні "Ципа" Олександр Шаталов, який написав у себе на сторінці, що в даний момент малі пивовари особливо потребують підтримки.

Таким чином, пивовари просять владу скасувати плату за оптову ліцензію для підприємців, які виробляють менше 2 млн літрів пива в рік, а також скасувати акциз на перші вироблені 2 млн літрів і обкладати податком тільки понад цього обсягу (2,78 гривні на 1 літр).

Заставний вважає, що якщо не вжити даних кроків, то розвиток крафтового локального пивоваріння відкладеться на роки.

"Театр пива "Правда" було засновано у Львові. Він являє собою однойменний ресторан з пивоварнею, який реалізує пиво також за межами закладів.

Пивоварня "Ципа" заснована в селі Кваси в Закарпатській області і також займається реалізацією кави і сиру.

Як повідомляли Українські Новини, малі пивоварні України просять скасувати акциз і ліцензію на виробництво пива з-за збитків від карантину.

Американці вдруге внесли українську крафтовую пивоварню "Ціпа" в список кращих у світі.

Раніше 12 малих незалежних пивоварень створили асоціацію, щоб боротися за якість крафтового пива.