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29 апреля 2020, среда, 12:08 312
Экономика 2020-04-29T12:33:06+03:00
Українські Новини
Малые пивоварни просят отменить акциз и лицензию из-за убытков от карантина

Малые пивоварни просят отменить акциз и лицензию из-за убытков от карантина

Ольга Фандорина
Карантин, Ципа, Крафтовое пиво, Александр Шаталов
Пиво. Фото: pixabay
Пиво. Фото: pixabay

Малые пивоварни Украины просят отменить акциз и лицензию на производство пива из-за убытков от карантина. Об этом написал директор крафтовой пивоварни "Ципа" из села Квасы на Закарпатье Александр Шаталов на своей странице в Facebook

Шаталов пишет, что продажи пива сокращены на 90%, и с такими проблемами столкнулись более 130 крафтовых пивоварен в стране. Однако даже в этих условиях "Ципой" были выплачены более 100 000 гривен в бюджеты разных уровней. И с учетом наличия кредитов, туманных перспектив выхода из карантина и отправленных в отпуска за свой счет людей, предложил формулу поддержки малых пивоваров Украины. В первую очередь, это отмена акциза и платы за лицензию на производство пива до конца года. 

  • Отмена оптовой лицензии для тех у кого есть лицензия на производство пива. 500 000 гривен платить просто за право продавать и фактически существовать, в нынешней ситуации просто невозможно. 
  • Каникулы для малых пивоваров по оплате акциза на производство. Это станет реальной помощью для каждой конкретной пивоварни. И это поддержка без коррупции и всяких там согласований с чиновниками. Это позволит не только сохранить рабочие места, но создать новые тк многие малые пивоварни находились на этапе развития и расширения. Данная мера позволит им не свернуть эти программы инвестирования и создания рабочих мест в производстве.

Американцы во второй раз внесли украинскую крафтовую пивоварню Ципа в список лучших в мире.

Ранее 12 малых независимых пивоварен создали ассоциацию, чтоб бороться за качество крафтового пива.

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