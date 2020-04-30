У перший місяць карантину прибуток банків різко скоротився в 95 разів

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В січні банки заробили 6,592 млрд гривень, у лютому – 9,285 млрд гривень, а у січні-березні – 15,974 млрд гривень.

За перші три місяці поточного року доходи банків становили 65,343 млрд гривень, витрати – 49,369 млрд гривень.

При цьому процентні доходи банків становили 38,770 млрд гривень, витрати – 17,899 млрд гривень, комісійні доходи – 16,308 млрд гривень, витрати – 5,518 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, через карантин бізнес очікує падіння продажів і виробництва. В наступному кварталі банки очікують найбільшого зростання кредитного ризику, меншою мірою зростуть валютний і відсотковий ризики. Очікування реалізації всіх ризиків також погіршилися і досягли свого максимуму з другого кварталу 2014 року.

Тим часом, Рада пообіцяла не карати під час карантину за порушення податкового законодавства.