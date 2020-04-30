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30 квітня 2020, четвер, 11:22 17
Економіка 2020-04-30T12:01:33+03:00
Українські Новини
У перший місяць карантину прибуток банків різко скоротився в 95 разів

У перший місяць карантину прибуток банків різко скоротився в 95 разів

Анна Рудык
Банки, Карантин, Прибуток банків, Карантин в Україні
Долар
Долар

Після того, як у січні банки заробили 6,6 млрд гривень в березні поточного року прибуток банків скоротилася в 95 разів до 97 млн гривень порівняно з лютим.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В січні банки заробили 6,592 млрд гривень, у лютому – 9,285 млрд гривень, а у січні-березні – 15,974 млрд гривень.

За перші три місяці поточного року доходи банків становили 65,343 млрд гривень, витрати – 49,369 млрд гривень.

При цьому процентні доходи банків становили 38,770 млрд гривень, витрати – 17,899 млрд гривень, комісійні доходи – 16,308 млрд гривень, витрати – 5,518 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, через карантин бізнес очікує падіння продажів і виробництва. В наступному кварталі банки очікують найбільшого зростання кредитного ризику, меншою мірою зростуть валютний і відсотковий ризики. Очікування реалізації всіх ризиків також погіршилися і досягли свого максимуму з другого кварталу 2014 року.

Тим часом, Рада пообіцяла не карати під час карантину за порушення податкового законодавства.

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