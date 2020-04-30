На Донбасі бойовики поранили українського військового і втратили трьох "бійців"

Бойовики 15 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 29 квітня, один український військовослужбовець отримав бойову травму.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"За минулу добу збройні формування Російської Федерації порушили зобов'язання про припинення вогню і 15 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. 29 квітня противник застосував проти наших воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120-мм і 82-мм, а також гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти, зенітну установку, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю", - йдеться в ньому.

Для припинення обстрілу противника українські військові ефективно застосували чергові вогневі засоби.

Ситуація в районі проведення операції контролюється Об'єднаними силами.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник 12 разів порушив режим припинення вогню.

Обстріли були зафіксовані неподалік Верхньоторецької, Новомихайлівки, Водяного, Павлополя, Гнутово, Старогнатівки, Тарамчука, Авдіївки і Мар'їнки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації 3 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Новотошківского, Горіхово і Новозванівки.

Внаслідок обстрілу ворога один український захисник отримав бойове травмування.

За попередніми даними розвідки, 29 квітня українські військовослужбовці знищили 1 і поранили не менше 2 бойовиків.

З початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.

За поточну добу втрат серед українських військових немає.

Випадки захворювання коронавирусной інфекцією серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовані.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Як повідомляли Українські Новини, 28 квітня ситуація на Донбасі загострилася, загинув один боєць ЗСУ.

Раніше на Донбасі бойовики поранили в бою двох українських військових.