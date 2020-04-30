В Україні третій день поспіль зростає кількість нових заражених коронавірусом

Станом на 50-й день карантину в Україні кількість заражених коронавірусом збільшилася до 10406 осіб. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МОЗ, передають Українські Новини. За даними ЦОЗ, станом на 9:00 30 квітня в Україні 10406 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 261 летальний, 1238 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 540 нових випадків. Зараз коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 417 випадків;Волинська область — 280 випадків;Дніпропетровська область — 347 випадків;Донецька область — 68 випадків;Житомирська область — 374 випадки;Закарпатська область — 419 випадків;Запорізька область — 243 випадки;Івано-Франківська область — 862 випадки;Кіровоградська область — 391 випадок;м. Київ — 1401 випадок;Київська область — 664 випадки;Львівська область — 430 випадків;Луганська область — 33 випадки;Миколаївська область — 126 випадків;Одеська область — 277 випадків;Полтавська область — 203 випадки;Рівненська область — 637 випадків;Сумська область — 102 випадки;Тернопільська область — 779 випадків;Харківська область — 249 випадків;Херсонська область — 111 випадків;Хмельницька область — 82 випадки;Чернівецька область — 1571 випадок;Черкаська область — 290 випадків;Чернігівська область — 50 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Карта коронавірусу в Україні Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 30 квітня 2020 у Центр надійшло 1216 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 29062 повідомлення про підозру на COVID-19. Як захиститися від коронавірусу: Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра. Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота. Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця. У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Як повідомляли Українські Новини, сьогодні розпочався 50-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19 і продовжив до 11 травня. Тим часом в Україні коронавірус зафіксували майже у 2 тис. медиків. Також у ще одному гуртожитку під Києвом виявили спалах коронавірусу.