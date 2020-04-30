В Україні третій день поспіль зростає кількість нових заражених коронавірусом

Станом на 50-й день карантину в Україні кількість заражених коронавірусом збільшилася до 10406 осіб. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МОЗ, передають Українські Новини.

За даними ЦОЗ, станом на 9:00 30 квітня в Україні 10406 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 261 летальний, 1238 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 540 нових випадків.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 417 випадків;

Волинська область — 280 випадків;

Дніпропетровська область — 347 випадків;

Донецька область — 68 випадків;

Житомирська область — 374 випадки;

Закарпатська область — 419 випадків;

Запорізька область — 243 випадки;

Івано-Франківська область — 862 випадки;

Кіровоградська область — 391 випадок;

м. Київ — 1401 випадок;

Київська область — 664 випадки;

Львівська область — 430 випадків;

Луганська область — 33 випадки;

Миколаївська область — 126 випадків;

Одеська область — 277 випадків;

Полтавська область — 203 випадки;

Рівненська область — 637 випадків;

Сумська область — 102 випадки;

Тернопільська область — 779 випадків;

Харківська область — 249 випадків;

Херсонська область — 111 випадків;

Хмельницька область — 82 випадки;

Чернівецька область — 1571 випадок;

Черкаська область — 290 випадків;

Чернігівська область — 50 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Карта коронавірусу в Україні

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 30 квітня 2020 у Центр надійшло 1216 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 29062 повідомлення про підозру на COVID-19.

Як захиститися від коронавірусу:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні розпочався 50-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19 і продовжив до 11 травня.

Тим часом в Україні коронавірус зафіксували майже у 2 тис. медиків.

Також у ще одному гуртожитку під Києвом виявили спалах коронавірусу.