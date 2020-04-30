підписатися на розсилку
26.8 27.2
28.85 29.5
˟
30 квітня 2020, четвер, 09:18 54 Інфографіка
Суспільство 2020-04-30T11:00:03+03:00
Українські Новини
В Україні третій день поспіль зростає кількість нових заражених коронавірусом

В Україні третій день поспіль зростає кількість нових заражених коронавірусом

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Станом на 50-й день карантину в Україні кількість заражених коронавірусом збільшилася до 10406 осіб. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МОЗ, передають Українські Новини.

За даними ЦОЗ, станом на 9:00 30 квітня в Україні 10406 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 261 летальний, 1238 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 540 нових випадків.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 417 випадків;

Волинська область — 280 випадків;
Дніпропетровська область — 347 випадків;
Донецька область — 68 випадків;
Житомирська область — 374 випадки;
Закарпатська область — 419 випадків;
Запорізька область — 243 випадки;
Івано-Франківська область — 862 випадки;
Кіровоградська область — 391 випадок;
м. Київ — 1401 випадок;
Київська область — 664 випадки;
Львівська область — 430 випадків;
Луганська область — 33 випадки;
Миколаївська область — 126 випадків;
Одеська область — 277 випадків;
Полтавська область — 203 випадки;
Рівненська область — 637 випадків;
Сумська область — 102 випадки;
Тернопільська область — 779 випадків;
Харківська область — 249 випадків;
Херсонська область — 111 випадків;
Хмельницька область — 82 випадки;
Чернівецька область — 1571 випадок;
Черкаська область — 290 випадків;
Чернігівська область — 50 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Карта коронавіруса в УкраїніКарта коронавірусу в Україні

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 30 квітня 2020 у Центр надійшло 1216 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 29062 повідомлення про підозру на COVID-19.

Як захиститися від коронавірусу:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавіруса. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні розпочався 50-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19 і продовжив до 11 травня.

Тим часом в Україні коронавірус зафіксували майже у 2 тис. медиків.

Також у ще одному гуртожитку під Києвом виявили спалах коронавірусу.

Більше новин про: Карантин Коронавірус коронавірус в Україні коронавірус в Києві

В Україні 50-й день карантину: скільки залишилося ...
Українці можуть повернутися додому на авто: які КП...
В Україні коронавірус зафіксували майже у 2 тис. м...
У ще одному гуртожитку під Києвом виявили спалах к...
В Україні третій день поспіль зростає кількість нових заражених коронавірусом
В Україні 50-й день карантину: скільки залишилося до його закінчення
Новини
Пенсіонери вишикувалися в чергу в банку. Фото: Країна
У Києві пенсіонери вишикувалися в чергу, щоб отримати "коронавірусну" тисячу і оплатити комуналку 11:07
НБУ дозволив українцям з 2021 року вибирати банк для виплати зарплати 10:53
Януковича викликають у ДБР для проведення слідчих дій 10:39
ЗМІ розбиралися, кому вигідні негативні коментарі про призначення нового голови ДПС України Любченка 10:36
ФДМУ незаконно змінює керівництво "Хмельницькобленерго", - менеджмент компанії 10:19
більше новин
Легалізація грального бізнесу допоможе зменшити негативний економічний ефект карантину, - експерти 15:05
Навколо легалізації грального бізнесу поширюються фейкові новини, - політолог 15:27
Онлайн система моніторингу грального бізнесу повинна враховувати не тільки фінансові транзакції, - експерти 16:00
"Дарниця" почала співпрацю з сервісом доставки ліків Liki24.com 18:29
Павелко офіційно запросив членів "футбольної" ТСК в Будинок футболу 23:08
більше новин
Сезонні роботи за кордоном для українців: Кабмін буде видавати дозволи окремо на кожен запит 18:49
На кожного померлого від коронавірусу в Україні припадає двоє померлих від туберкульозу, четверо - від грипу і 220 померлих від хвороб серця 12:59
Під Києвом досі тліють ліси: який індекс якості повітря в столиці 11:07 Карта
Пошук нових співробітників заморозили 55,5% рітейлерів, понад 66% відзначають погіршення продажів 12:35
Витрати на Генпрокуратуру зросли майже в 4 рази за останні 5 років 07:22 Документ
більше новин
Після скандалу заблокований чартер із заробітчанами все ж вилетів у Лондон
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok