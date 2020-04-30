Шмигаль назвав умови для відправлення українських "заробітчан" в ЄС

Шмигаль на зустрічі з послом ЄС Маат Маасикасом і тимчасово повіреним у справах США в Україні Христиною Квін. Фото: Телеграм Шмигаля

Шмигаль на зустрічі з послом ЄС Маат Маасикасом і тимчасово повіреним у справах США в Україні Христиною Квін. Фото: Телеграм Шмигаля

Кабінет Міністрів готовий до переговорів з країнами Європейського союзу, які захочуть офіційно запросити українських працівників на сезонні роботи. Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Так, Шмигаль повідомив, що висунув таку пропозицію під час зустрічі з послом Європейського Союзу в Україні Маат Маасикасом і тимчасово повіреним у справах США в Україні Христиною Квін.

"Важливою передумовою є легальне працевлаштування строком від 3 місяців з дотриманням всіх соціальних гарантій і умов праці українців. Координацію цієї роботи буде здійснювати урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції", - написав Шмигаль.

Також він зазначив, що поки уряд не отримував офіційних звернень від інших країн, крім Фінляндії.

Як повідомляли Українські Новини, міністр розповів, коли заробітчан почнуть випускати за кордон.

Раніше Кулеба прокоментував слова посла Естонії в Україні Каимо Кууска про те, після дозволу на виїзд 200 українців на сезонні роботи у Фінляндії український уряд призупинив подальші чартери.