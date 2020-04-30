підписатися на розсилку
26.8 27.2
28.85 29.5
˟
30 квітня 2020, четвер, 08:53 49
Кабмін 2020-04-30T11:00:03+03:00
Українські Новини
Шмигаль назвав умови для відправлення українських "заробітчан" в ЄС

Шмигаль назвав умови для відправлення українських "заробітчан" в ЄС

Анна Рудык
Заробітчани, Робота за кордоном, Денис Шмигаль, сезонна робота
Шмигаль на зустрічі з послом ЄС Маат Маасикасом і тимчасово повіреним у справах США в Україні Христиною Квін. Фото: Телеграм Шмигаля
Шмигаль на зустрічі з послом ЄС Маат Маасикасом і тимчасово повіреним у справах США в Україні Христиною Квін. Фото: Телеграм Шмигаля

Кабінет Міністрів готовий до переговорів з країнами Європейського союзу, які захочуть офіційно запросити українських працівників на сезонні роботи. Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Так, Шмигаль повідомив, що висунув таку пропозицію під час зустрічі з послом Європейського Союзу в Україні Маат Маасикасом і тимчасово повіреним у справах США в Україні Христиною Квін.

"Важливою передумовою є легальне працевлаштування строком від 3 місяців з дотриманням всіх соціальних гарантій і умов праці українців. Координацію цієї роботи буде здійснювати урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції", - написав Шмигаль.

Також він зазначив, що поки уряд не отримував офіційних звернень від інших країн, крім Фінляндії.

Як повідомляли Українські Новини, міністр розповів, коли заробітчан почнуть випускати за кордон.

Раніше Кулеба прокоментував слова посла Естонії в Україні Каимо Кууска про те, після дозволу на виїзд 200 українців на сезонні роботи у Фінляндії український уряд призупинив подальші чартери.

Більше новин про: Заробітчани Робота за кордоном Денис Шмигаль сезонна робота

Не треба буде чекати 10 або 20 днів. Шмигаль допус...
Сезонні роботи за кордоном для українців: Кабмін б...
Після скандалу заблокований чартер із заробітчанам...
Фінляндія хоче організувати чартери в Україну для ...
В Україні третій день поспіль зростає кількість нових заражених коронавірусом
В Україні 50-й день карантину: скільки залишилося до його закінчення
Новини
Пенсіонери вишикувалися в чергу в банку. Фото: Країна
У Києві пенсіонери вишикувалися в чергу, щоб отримати "коронавірусну" тисячу і оплатити комуналку 11:07
НБУ дозволив українцям з 2021 року вибирати банк для виплати зарплати 10:53
Януковича викликають у ДБР для проведення слідчих дій 10:39
ЗМІ розбиралися, кому вигідні негативні коментарі про призначення нового голови ДПС України Любченка 10:36
ФДМУ незаконно змінює керівництво "Хмельницькобленерго", - менеджмент компанії 10:19
більше новин
Легалізація грального бізнесу допоможе зменшити негативний економічний ефект карантину, - експерти 15:05
Навколо легалізації грального бізнесу поширюються фейкові новини, - політолог 15:27
Онлайн система моніторингу грального бізнесу повинна враховувати не тільки фінансові транзакції, - експерти 16:00
"Дарниця" почала співпрацю з сервісом доставки ліків Liki24.com 18:29
Павелко офіційно запросив членів "футбольної" ТСК в Будинок футболу 23:08
більше новин
Сезонні роботи за кордоном для українців: Кабмін буде видавати дозволи окремо на кожен запит 18:49
На кожного померлого від коронавірусу в Україні припадає двоє померлих від туберкульозу, четверо - від грипу і 220 померлих від хвороб серця 12:59
Під Києвом досі тліють ліси: який індекс якості повітря в столиці 11:07 Карта
Пошук нових співробітників заморозили 55,5% рітейлерів, понад 66% відзначають погіршення продажів 12:35
Витрати на Генпрокуратуру зросли майже в 4 рази за останні 5 років 07:22 Документ
більше новин
Після скандалу заблокований чартер із заробітчанами все ж вилетів у Лондон
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok