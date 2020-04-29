У ще одному гуртожитку під Києвом виявили спалах коронавірусу, - ЗМІ

В той час, як кількість хворих на коронавірус в гуртожитку в Петропавлівській Борщагівці (Києво-Святошинський район Київської області) за станом на ранок середи збільшилася на 7 осіб до 13, спалах COVID-19 сталася ще в одному гуртожитку під Києвом на вулиці Вишневій в селі Зазим'я.

Про це повідомляє видання Погляд.

Згідно з інформацією, в гуртожитку для літніх людей коронавірусом заразилися 13 осіб, при цьому померло вже двоє людей - один випадок був летальним через коронавірус, а в другому випадку поки не відомо, чи була людина хвора COVID-19.

Тепер на коронавірус перевірили решту 12 мешканців гуртожитку. Результати тестів повинні бути оприлюднені вже завтра. Поки навколо гуртожитку встановили карантинну зону і санітарний пост, чергує поліція.

Відзначимо, що в Київській ОДА поки офіційно не повідомляли про спалах коронавіруса у Зазим'ї.

Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих коронавірусом у Вишневому (Києво-Святошинський район Київської області) 23 квітня збільшилась на 38 осіб до 101.

Раніше в Петропавлівській Борщагівці — спалах коронавірусу у гуртожитку для іноземців.