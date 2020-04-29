Держпідприємство "Медзакупівлі" не хоче погоджувати з МОЗом закупку захисних комбінезонів на 22 млн гривень

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України повідомило, що державне підприємство (ДП) "Медичні закупівлі України" не надає МОЗу всю необхідну інформацію для узгодження державної закупівлі на 22 млн гривень засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), а саме костюмів біологічного захисту (комбінезонів) для медиків в рамках боротьби з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це йдеться в листуванні держпідприємства та МОЗу, що надане на запит Українських Новин.

Раніше ДП "Медичні закупівлі України" звернулося (лист №01 / 46-04 / 2020 від 13 квітня 2020 року) до Міністерства охорони здоров'я з проханням погодити закупівлю медичних костюмів біозахисту, проте не надало Міністерству всієї необхідної інформації для узгодження комерційної угоди.

"З огляду на зазначене, МОЗ України буде оперативно розглянуто питання щодо надання згоди на вчинення державним підприємством "Медичні закупівлі України" значних господарських зобов'язань після подання Підприємством інформації щодо іншого учасника правовідносин, що є стороною значного господарського зобов'язання, а також проекту договору, який планується укласти державним підприємством "Медичні закупівлі України".

Враховуючи наведене, прошу в найкоротший термін надати всі необхідні документи для погодження вчинення значного господарського зобов'язання з метою якнайшвидшого забезпечення лікарів засобами індивідуального захисту під час здійснення протиепідемічних заходів з протидії поширенню коронавирусної хвороби COVID-19", - вказано у відповіді МОЗу від 14.04.2020 №25-04/10216/2-20.

Держпідприємство знову не надало МОЗу необхідну інформацію для узгодження держзакупівлі, апелюючи до необхідності проведення її у найкоротший термін.

"Зазначену інформацію внесено до річного плану закупівель державного підприємства "Медичні закупівлі України", оприлюдненого в електронній системі закупівель - ID: UA-P-2020-04-11-000111-b.

Зволікання із забезпеченням лікарів закладів охорони здоров'я першої хвилі засобами індивідуального захисту підриває довіру суспільства до державних інституцій, тому просимо в одноденний термін надати згоду на вчинення державним підприємством "Медичні закупівлі України" значних господарських зобов'язань, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предсметом, становить більше 10% вартості активів державного підприємства "Медичні закупівлі України" за даними остаточної річної фінансової звітності, а саме укладання договорів про закупівлю за результатами проведення процедур закупівель, встановлених законодавством", - зазначено у відповіді генерального директора "Медзакупівель України" Арсена Жумаділова від 14.04.2020 №01/50-04/2020.

"ДП "Медичні закупівлі України" повторно не надано з поданим листом документів, зазначених у листі МОЗ України від 14.04.2020 №25-04/10216/2-20, зокрема інформації щодо іншого учасника правовідносин, що є стороною значного господарського зобов'язання, згоду на вчинення якого просить надати Підприємство, проекту господарського договору, що містить істотні умови, а також інформації щодо погодження цих умов іншою стороною договору.

Крім того, не надано також інформацію щодо технічних вимог до костюмів біологічного захисту, які планується закупити, з метою перевірки належної якості продукції, що дозволить забезпечити надійний захист лікарів та інших працівників від коронавірусної хвороби COVID-19.

Враховуючи наведене, МОЗ України не може бути надано погодження на укладання всіх значних господарських зобов'язань, оскільки це не передбачено нормами законодавства", - йдеться у черговому листі МОЗу.

Також у МОЗі підкреслили, що зволікання ДП "Медичні закупівлі України" із поданням документів щодо погодження значного господарського зобов'язання призведе до того, що МОЗ України як уповноважений орган управління буде вживати дієвих заходів щодо забезпечення виконання державним підприємством своїх статутних обов'язків шляхом проведення службового розслідуання щодо посадових осіб підприємства, а також у разі необхідності ініціювати звернення до правоохоронних органів.

Як повідомляли Українські Новини, 29 квітня заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова повідомила, що МОЗ звернувся до правоохоронних органів із проханням розслідувати порушення держпідприємства "Медичні закупівлі України" під час закупівлі костюмів біозахисту.

26 квітня власник компанії "Текстиль-Контакт” Олександр Соколовський зізнався, що його підприємство почало виробляти костюми біозахисту для медпрацівників, які борються з COVID-19, ще до того, як це виробництво було погоджено МОЗ України.

"У нас були замовлені захисні комбінезони. Був проведений тендер, який проводило державне підприємство "Медичні закупівлі України", уповноважено МОЗом робити закупівлі. У підсумку ми дали пропозицію, виграли тендер, підписали контракт і запустили виробництво. Поставлені були найжорстокіші терміни, тому ми, недочикавшись обумовленої в контракті передоплати, запустили виробництво. Через кілька днів ми отримали звістку, що МОЗ не підтвердив даний контракт. Але, тим не менш, ми без 5,5 млн грн", - повідомив Соколовський.

21 квітня експерт Владислав Дзівідзінський заявив, що директор "Медзакупівель Украины" Жумаділов, закуповуючи неперевірені костюми біозахисту, наражає на небезпеку сотні лікарів, які борються з коронавірусною інфекцією..