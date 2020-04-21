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  • Директор "Медичних закупівель України" Жумаділов своїми схемами наражає на небезпеку лікарів, – Дзівідзінський
21 квітня 2020, вівторок, 16:52 164
Медицина 2020-04-21T18:45:02+03:00
Українські Новини
Директор "Медичних закупівель України" Жумаділов своїми схемами наражає на небезпеку лікарів, – Дзівідзінський

Директор "Медичних закупівель України" Жумаділов своїми схемами наражає на небезпеку лікарів, – Дзівідзінський

Тетяна Зотова
Владислав Дзівідзінський, Медичні закупівлі України, ЗІЗ, Арсен Жумаділов
Владислав Дзівідзінський. Фото: Facebook
Владислав Дзівідзінський. Фото: Facebook

Головне у скандалі між Міністерством охорони здоров'я (МОЗ) України та директором державного підприємства (ДП) "Медичні закупівлі України" Арсеном Жумаділовим те, що останній закуповуючи неперевірені костюми біозахисту, наражає на небезпеку сотні лікарів, які борються з коронавірусною інфекцією.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив політичний експерт Владислав Дзівідзінський.

"Вже кілька днів у ЗМІ обговорюється ситуація, яка виникла між МОЗ та директором ДП "Медичні закупівлі України" Арсеном Жумаділовим. Вважаю, що головне у цьому скандалі навіть не те, що непрозорими схемами Жумаділов вочевидь переслідує свої власні інтереси. А те, що він під час епідемії наражає на небезпеку тисячі лікарів, які можуть заразитися коронавірусом через низьку якість захисних костюмів, які планувалося закупити", - написав експерт.

Крім того, додав експерт, МОЗ доведеться витрачати ресурси на проведення службового розслідування щодо діяльності ДП "Медичні закупівлі України".

"Причина (розслідування): непрозорі закупки засобів індивідуального захисту для лікарів, зокрема костюмів біозахисту. Керівництво ДП, яке й очолює Арсен Жумаділов, уклали договори про закупку ЗІЗ в обхід чинних норм, тендерів та без перевірки якості продукції. Через це міністерство має тепер витрачати сили на перевірки та розслідування. При цьому, в країні вже понад 6 тисяч інфікованих і МОЗу справді є чим зайнятися, окрім брудних справ Жумаділова і його очолюваного ним підприємства", - зазначив політолог.

Він також підкреслив, що у той час як більшість суспільства співпрацює задля подолання наслідків епідемії, деякі директори держпідприємств розглядають нинішню ситуацію лише як можливість додатково заробити.

"Епідемія знов згуртувала українців, до ліквідування наслідків хвороби приєднатися сотні підприємців та волонтерів, лікарі працюють цілодобово та вже валяться з ніг. Але деяких вся ця історія, схоже, ніяк не обходить. Для них епідемія - це лише черговий привід заробити на схематозі", - підсумував Дзівідзінський.

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