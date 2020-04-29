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  • В Іспанії продезінфікували пляжі хлоркою. Екологи вважають це безумством
29 квітня 2020, середа, 19:08 11
Світ 2020-04-29T19:12:01+03:00
Українські Новини
В Іспанії продезінфікували пляжі хлоркою. Екологи вважають це безумством

В Іспанії продезінфікували пляжі хлоркою. Екологи вважають це безумством

Елизавета Кесельман
Іспанія, Коронавірус в Іспанії, боротьба з коронавірусом, Карантин в Іспанії
Іспанія. Фото:dontstayin.com
Іспанія. Фото:dontstayin.com

В Іспанії, де в 2020 році не будуть відкривати туристичний сезон через коронавірус, влада вирішила помити пляжі з хлоркою, щоб впустити туди дітей, які просиділи на карантині 6 тижнів. Про це передає BBC.

Наголошується, що екологи були проти такого рішення з боку уряду, оскільки це принесло дуже сильну шкоду навколишньому середовищу.

За день до прибуття дітей в курортному місті обробили хлорним розчином близько двох кілометрів узбережжя, що знищило всіх тварин. Шкоди завдав не тільки хлор, але і колеса тракторів з обприскувачами, які знищили гнізда птахів.

"Відбілювач використовується як дуже потужний дезінфікуючий засіб. Логічно, що його використовують для дезінфекції вулиць і асфальту, але тут збиток виявився неймовірним", — заявила активістка Марія Долорес Іглесіас, яка стала свідком спустошення пляжів.

Як підкреслюють еко-активісти, подібні заходи шкодять не тільки природі, але і людям, оскільки хлорка також небезпечна для населення, а коронавірус переносять люди, яких не було на пляжах.

Місцевий чиновник Агустін Конехо визнав, що рішення влади було помилковим, але його взяли з найкращими намірами.

Як повідомляли Українські Новини, Іспанія послабила карантинні заходи для дітей 27 квітня.

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