Армія Пакистану допомагає цивільним адміністраціям країни в протистоянні поширенню COVID-19

Підрозділи Збройних сил Ісламської Республіки Пакистан (ІРП) активно сприяють цивільним адміністраціям країни у протидії поширенню пандемії коронавирусу. Про це повідомляє інформаційне агентство The Dispatch News Desk (DND).

Як інформує армійська служба зі зв'язків з громадськістю ISPR, війська зайняті наданням допомоги і розподілом гуманітарних вантажів серед цивільного населення в усіх регіонах ІРП.

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На даному етапі укомплектовані понад 350 тис пакетів продовольчої допомоги для найбільш потребуючих прошарків населення. Ці пакети містять основні продукти харчування. Вони були придбані в рамках оголошеної в армії акції зі збору пожертвувань - за рахунок частини від заробітної плати військовослужбовців і призначені для постраждалих від COVID-19 громадян, а так само інвалідів, вдів і нужденних людей. Ці набори допомоги вже були розподілені в різних частинах провінцій Пенджаб, Сінд, Хайбер-Пахтунхва, Белуджистан, Азад Кашмір і Гілгіт-Балтистан.

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Війська пакистанської армії були розгорнуті по всій країні в допомогу цивільної адміністрації відповідно до статті 245 Конституції ІРП.

"Армійські підрозділи допомагають федеральним і провінційним адміністраціям в забезпеченні необхідних заходів щодо стримування COVID-19 з акцентом на суспільну безпеку", - зазначено у заяві ISPR.

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Окрім того, військовослужбовці проводять спільні з офіційними представниками місцевих адміністрацій перевірки дотримання норм карантину і патрулювання з іншими правоохоронними органами.

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Раніше начальник штабу армії (COAS) генерал Камар Джавед Баджва оголосив, що співробітники Пакистанських міжнародних авіаліній (PIA), які були інфіковані коронавірусом, пройдуть необхідний курс лікування у комбінованому військовому госпіталі (CMH). Військово-повітряні сили Пакистану (PAF) також оголосили про надання спеціальних місць для співробітників PIA на своїх літаках C-130.

Як інформували Українські Новини, станом на 29 квітня у Збройних Силах України зафіксовано 52 хворих на гостру респіраторну інфекцію COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2. За період пандемії одужали 20 осіб та зафіксовано 2 летальних випадки.