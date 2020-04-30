підписатися на розсилку
26.85 27.25
28.95 29.6
˟
  • Новини
  • Світ
  • Азія
  • Армія Пакистану допомагає цивільним адміністраціям країни в протистоянні поширенню COVID-19
30 квітня 2020, четвер, 07:07 3 Фото
Азія 2020-04-30T07:07:01+03:00
Українські Новини
Армія Пакистану допомагає цивільним адміністраціям країни в протистоянні поширенню COVID-19

Армія Пакистану допомагає цивільним адміністраціям країни в протистоянні поширенню COVID-19

Павло Твердохліб
Пакистан, Армія, Пандемія, Допомога, Коронавірус, Збройні сили
Армія Пакистану. Фото: khybernews.tv
Армія Пакистану. Фото: khybernews.tv

Підрозділи Збройних сил Ісламської Республіки Пакистан (ІРП) активно сприяють цивільним адміністраціям країни у протидії поширенню пандемії коронавирусу. Про це повідомляє інформаційне агентство The Dispatch News Desk (DND).

Як інформує армійська служба зі зв'язків з громадськістю ISPR, війська зайняті наданням допомоги і розподілом гуманітарних вантажів серед цивільного населення в усіх регіонах ІРП.

Фото: suchtv.pk

На даному етапі укомплектовані понад 350 тис пакетів продовольчої допомоги для найбільш потребуючих прошарків населення. Ці пакети містять основні продукти харчування. Вони були придбані в рамках оголошеної в армії акції зі збору пожертвувань - за рахунок частини від заробітної плати військовослужбовців і призначені для постраждалих від COVID-19 громадян, а так само інвалідів, вдів і нужденних людей. Ці набори допомоги вже були розподілені в різних частинах провінцій Пенджаб, Сінд, Хайбер-Пахтунхва, Белуджистан, Азад Кашмір і Гілгіт-Балтистан.

Фото: dnd.com.pk

Війська пакистанської армії були розгорнуті по всій країні в допомогу цивільної адміністрації відповідно до статті 245 Конституції ІРП.

"Армійські підрозділи допомагають федеральним і провінційним адміністраціям в забезпеченні необхідних заходів щодо стримування COVID-19 з акцентом на суспільну безпеку", - зазначено у заяві ISPR.

Фото: nation.com.pk

Окрім того, військовослужбовці проводять спільні з офіційними представниками місцевих адміністрацій перевірки дотримання норм карантину і патрулювання з іншими правоохоронними органами.

Фото: newssfh.com

Раніше начальник штабу армії (COAS) генерал Камар Джавед Баджва оголосив, що співробітники Пакистанських міжнародних авіаліній (PIA), які були інфіковані коронавірусом, пройдуть необхідний курс лікування у комбінованому військовому госпіталі (CMH). Військово-повітряні сили Пакистану (PAF) також оголосили про надання спеціальних місць для співробітників PIA на своїх літаках C-130.

Як інформували Українські Новини, станом на 29 квітня у Збройних Силах України зафіксовано 52 хворих на гостру респіраторну інфекцію COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2. За період пандемії одужали 20 осіб та зафіксовано 2 летальних випадки.

Більше новин про: Пакистан Армія Пандемія Допомога Коронавірус Збройні сили

Перенесення планових операцій через пандемію призв...
Німеччина обмежить поїздки за кордон до 14 червня...
США заявили про випробування Росією протисупутнико...
Влада Пакистану схвалила пакет економічної допомог...
Після скандалу заблокований чартер із заробітчанами все ж вилетів у Лондон
В Україні коронавірус зафіксували майже у 2 тис. медиків. В яких областях найбільше хворих
Новини
Армія Пакистану. Фото: khybernews.tv
Армія Пакистану допомагає цивільним адміністраціям країни в протистоянні поширенню COVID-19 07:07 Фото
Українці можуть повернутися додому на авто: які КПП будуть відкриті на травневі свята 07:01
Індексація пенсій і закінчення карантину. Що зміниться в травні для українців 06:30
Пенсійний фонд почав фінансувати пенсії за травень 06:00
Перед довгими вихідними НБУ знову зміцнив гривню: курс валют 05:15
більше новин
Легалізація грального бізнесу допоможе зменшити негативний економічний ефект карантину, - експерти 15:05
Навколо легалізації грального бізнесу поширюються фейкові новини, - політолог 15:27
Онлайн система моніторингу грального бізнесу повинна враховувати не тільки фінансові транзакції, - експерти 16:00
"Дарниця" почала співпрацю з сервісом доставки ліків Liki24.com 18:29
Павелко офіційно запросив членів "футбольної" ТСК в Будинок футболу 23:08
більше новин
Сезонні роботи за кордоном для українців: Кабмін буде видавати дозволи окремо на кожен запит 18:49
На кожного померлого від коронавірусу в Україні припадає двоє померлих від туберкульозу, четверо - від грипу і 220 померлих від хвороб серця 12:59
Під Києвом досі тліють ліси: який індекс якості повітря в столиці 11:07 Карта
Пошук нових співробітників заморозили 55,5% рітейлерів, понад 66% відзначають погіршення продажів 12:35
Витрати на Генпрокуратуру зросли майже в 4 рази за останні 5 років 07:22 Документ
більше новин
Пенсійний фонд направив на фінансування пенсій 689 млн гривень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok