З 11 травня Швейцарія відкриває ресторани і школи

Карантинні ослаблення в Швейцарії очікуються 11 травня, також, як і в Україні. Про це заявив уряд Швейцарії, передає CNN.

Наголошується, що з 11 травня буде дозволено працювати магазинам, культурним і спортивним установам, ресторанам та барам.

Влада припустила можливе поновлення навчального процесу з 11 травня в початкових і середніх школах. Прикордонні обмеження будуть пом'якшені, по відношенню до громадського транспорту також візьмуть ряд заходів з ослаблення обмежень.

Третя стадія виходу з карантину розпочнеться 8 червня, за умови, якщо епідеміологічна ситуація в країні перебуває під контролем.

На даний момент у Швейцарії, з населенням в 8,5 млн чоловік, зафіксовано 29,5 тис. випадків коронавірусу і 1699 смертей від інфекції. За добу було зареєстровано лише 143 нових випадки. За даними Міністерства охорони здоров'я країни, з початку епідемії від COVID-10 одужали 22,6 тис. громадян.

Як повідомляли Українські Новини, на наступному тижні Польща відкриває торгові центри та готелі.