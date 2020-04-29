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29 квітня 2020, середа, 17:49 7
Європа 2020-04-29T17:55:09+03:00
Українські Новини
Наступного тижня Польща відкриває торгові центри та готелі

Наступного тижня Польща відкриває торгові центри та готелі

Елизавета Кесельман
Польща, коронавірус в Європі, коронавірус в Польщі, Карантин в Польщі
Польща. Фото: pixabay
Польща. Фото: pixabay

20 квітня уряд Польщі відкрив лісові та паркові зони. Тим часом, вже з наступного тижня в країні відновлюють роботу готелі та торгові центри. Про це повідомляє RMF 24.

Як заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, 4 травня влади послаблять карантин. Так, відкриються музеї і бібліотеки, готелі та торгові центри.

Крім того, з 6 травня можливо відновлять роботу ясла і дитсадки, проте остаточне рішення приймуть їх директори та засновники, якщо заклади зможуть виконувати критерії, визначені у методичних рекомендаціях Міністерства охорони здоров'я.

Також прем'єр додав, що заходи безпеки будуть залишатися актуальними, не дивлячись на ослаблення карантинних обмежень.

"Ми відкриваємо економіку, але ми не повинні  послаблювати заходи безпеки. Пам'ятайте: виходимо з дому тільки на роботу, в магазин і при наявності інших поважних причин", - сказав Моравецький.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Польщі Анджей Дуда скасував запланований на 13 квітня візит в Україну через пандемію коронавірусу.

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