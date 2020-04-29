Ветерани війни отримають одноразову допомогу до 5 травня. Кому і скільки виплатять

1 млн ветеранів війни отримають одноразову допомогу від 0,9 тис. до 4,1 тис. гривень до 5 травня, в той час, як Кабмін виділила 4,7 млрд гривень на виплати втратили роботу через карантин українцям.

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна на брифінгу за результатами засідання уряду, передають Українські Новини.

"Щороку напередодні травневих свят понад 1 млн ветеранів війни і жертв нацистських переслідувань отримують щорічну разову грошову допомогу до 5 травня", - сказала вона.

Міністр зазначила, що в 2020 році розмір такої допомоги становитиме від 900 гривень до 4 120 гривень, залежно від категорії.

Наприклад, ветерани війни 1-ї групи інвалідності отримають 4 120 гривень, 2-ї групи - 3 640 гривень, 3-ї групи - 3 160 гривень, учасники бойових дій - 1 390 гривень, особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, - 4 120 гривень, члени сімей загиблих учасників бойових дій - 900 гривень.

Лише на ці виплати виділено 1,3 млрд гривень.

За станом на 28 квітня 843 тис. ветеранів війни вже отримали виплати.

Як повідомляли Українські Новини, у травні пенсії зростуть від 100 до 2 тисяч гривень.

Також у травні проіндексовані пенсії виплатять 8,4 млн чоловік.