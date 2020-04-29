Ситуація на Донбасі загострилася: загинув один боєць ЗСУ

Вчора, 28 квітня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування РФ 17 раз обстріляли позиції ОС. Загинув один український військовий. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

Так, повідомляється, що противник застосував проти наших воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібрів 152 мм та 122 мм, міномети калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник вів вогонь по наших позиціях неподалік Кам'янки з міномета 82-го калібру, автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів.

Також мінські домовленості щодо відведення важких озброєнь російсько-окупаційні війська вчора багаторазово порушували в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"На жаль, в результаті обстрілу 28 квітня Україна втратила одного мужнього захисника ... За попередніми даними розвідки, 28 квітня українські військовослужбовці поранили як мінімум двох російських окупантів", - йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби російські найманці вже двічі порушили режим припинення вогню. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, 27 квітня на Донбасі бойовики знову застосували заборонену зброю, поранені два бійця ЗСУ.

Раніше на Донбасі бойовики поранили в бою двох українських військових.