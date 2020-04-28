На Донбассе боевики снова применили запрещенное оружие, ранены два бойца ВСУ

Вчера, 27 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации нарушили обязательства о прекращении огня и девять раз обстреляли позиции Объединенных сил. Двое военных ранены. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что 27 апреля противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям неподалеку Марьинки, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинских военнослужащих у Катериновки со станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также выпустили 5 мин 120-го калибра.

"Вследствие вражеских обстрелов двое украинских защитников получили ранения … По предварительным данным разведки, 27 апреля украинские военнослужащие уничтожили двух оккупантов и еще троих ранили”, - говорится в сообщении.

А с начала текущих суток боевики дважды обстреляли наших защитников, которые выполняют задачи в составе оперативно-тактической группировки "Север". За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, на Донбассе боевики ранили в бою двоих украинских военных.

Тем временем в Одесской области на Государственном испытательном полигоне проходят летные испытания украинской ракеты "Вильха-М".