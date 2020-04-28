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28 апреля 2020, вторник, 08:29 13
Силовые структуры 2020-04-28T08:29:26+03:00
Українські Новини
На Донбассе боевики снова применили запрещенное оружие, ранены два бойца ВСУ

На Донбассе боевики снова применили запрещенное оружие, ранены два бойца ВСУ

Анна Рудык
война на Донбассе, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
ООС. Фото: Минобороны Украины
ООС. Фото: Минобороны Украины

Вчера, 27 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации нарушили обязательства о прекращении огня и девять раз обстреляли позиции Объединенных сил. Двое военных ранены. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что 27 апреля противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям неподалеку Марьинки, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинских военнослужащих у Катериновки со станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также выпустили 5 мин 120-го калибра.

"Вследствие вражеских обстрелов двое украинских защитников получили ранения … По предварительным данным разведки, 27 апреля украинские военнослужащие уничтожили двух оккупантов и еще троих ранили”, - говорится в сообщении.

А с начала текущих суток боевики дважды обстреляли наших защитников, которые выполняют задачи в составе оперативно-тактической группировки "Север". За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, на Донбассе боевики ранили в бою двоих украинских военных.

Тем временем в Одесской области на Государственном испытательном полигоне проходят летные испытания украинской ракеты "Вильха-М".

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