Державне бюро розслідувань допитало депутата Верховної Ради Володимира В'ятровича (фракція "Європейська солідарність") по справі про перевищення влади при організації міжнародного форуму, присвяченого 85-ї річниці Голодомору в 2018 році. Про це Українським Новинам повідомили в ГБР. Допит тривав півтори години і стосувався обставин проведення фуршету під час форуму. В ГБР зазначили, що на питання про вартість фуршету В'ятрович не зміг дати відповідь. Як повідомляли Українські Новини, В'ятрович похвалив виступ Зеленського, де той звинуватив СРСР у розв'язанні Другої світової війни і Голокост. Раніше народный депутат від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський повідомив, що Український інститут національної пам'яті, який в недалекому минулому очолював В'ятрович, замішаний у незаконному привласненні бюджетних грошей. А саме, як стверджує Бужанський, Інститут нацпам'яті замовив фуршети майже на 0,5 млн гривень для 3-денний конференції, а В'ятрович "просто вкрав більшу частину з цього півмільйона". Меню банкету, організованого В'ятровичем за бюджетний рахунок в День пам'яті жертв Голодомору, містить такі делікатеси як профітролі і тістечка "Мілфей". Тут докладніше про гучний банкет В'ятровича на честь Голодомору.