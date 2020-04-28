підписатися на розсилку
26.9 27.35
28.95 29.6
˟
28 квітня 2020, вівторок, 19:55 17
Силові структури 2020-04-28T21:00:01+03:00
Українські Новини
В'ятрович на допиті в ДБР "забув", скільки він витратив з держбюджету на профітролі на банкеті на честь Голодо

В'ятрович на допиті в ДБР "забув", скільки він витратив з держбюджету на профітролі на банкеті на честь Голодомору

Надежда Комендантова
ДБР, Допит, Володимир В'ятрович
Володимир В'ятрович.
Володимир В'ятрович.

Державне бюро розслідувань допитало депутата Верховної Ради Володимира В'ятровича (фракція "Європейська солідарність") по справі про перевищення влади при організації міжнародного форуму, присвяченого 85-ї річниці Голодомору в 2018 році.

Про це Українським Новинам повідомили в ГБР.

Допит тривав півтори години і стосувався обставин проведення фуршету під час форуму.

В ГБР зазначили, що на питання про вартість фуршету В'ятрович не зміг дати відповідь.

Як повідомляли Українські Новини, В'ятрович похвалив виступ Зеленського, де той звинуватив СРСР у розв'язанні Другої світової війни і Голокост.

Раніше народный депутат від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський повідомив, що Український інститут національної пам'яті, який в недалекому минулому очолював В'ятрович, замішаний у незаконному привласненні бюджетних грошей.

А саме, як стверджує Бужанський, Інститут нацпам'яті замовив фуршети майже на 0,5 млн гривень для 3-денний конференції, а В'ятрович "просто вкрав більшу частину з цього півмільйона".

Меню банкету, організованого В'ятровичем за бюджетний рахунок в День пам'яті жертв Голодомору, містить такі делікатеси як профітролі і тістечка "Мілфей".

Тут докладніше про гучний банкет В'ятровича на честь Голодомору.

Більше новин про: ДБР Допит Володимир В'ятрович

Під час карантину середня зарплата в Україні зросла
У травні проіндексовані пенсії виплатять 8,4 млн осіб: кому підвищать виплати
Новини
У Чернівцях вже почали працювати продуктові ринки 20:44
Поліцейські прийшли в
В ресторан Тищенко викликали поліцейських, але ті не виявили там відвідувачів 20:03
В'ятрович на допиті в ДБР "забув", скільки він витратив з держбюджету на профітролі на банкеті на честь Голодомору 19:55
Українці повернуться додому. МАУ планує виконає 10 міжнародних спецрейсів 19:40
Під час карантину середня зарплата в Україні зросла 19:25
більше новин
Легалізація грального бізнесу допоможе зменшити негативний економічний ефект карантину, - експерти 15:05
Ми повинні прибрати "тролів" з дорожніх тендерів, – Давид Арахамія 18:27
Навколо легалізації грального бізнесу поширюються фейкові новини, - політолог 15:27
Онлайн система моніторингу грального бізнесу повинна враховувати не тільки фінансові транзакції, - експерти 16:00
Авто Міноборони згоріло. Фото: Держнс
Піді Львовом дотла згорів автомобіль Міноборони. Один військовий загинув, ще один поранений 21:53
більше новин
Віталій Кличко Фото: КМДА
Кличко звільнив свого заступника Слончака, який напав на поліцейських 12:19
Не треба буде чекати 10 або 20 днів. Шмигаль допустив швидкий вихід українців з карантину 19:15
Коли світ поборе коронавірус: вчені назвали дати закінчення пандемії в Україні і світі 17:41 Інфографіка
"Пирятинський делікатес" посунув "Нафтогаз України" з десятки найбільших імпортерів природного газу у квітні 11:49
На кожного померлого від коронавірусу в Україні припадає двоє померлих від туберкульозу, четверо - від грипу і 220 померлих від хвороб серця 12:59
більше новин
Сезонні роботи за кордоном для українців: Кабмін буде видавати дозволи окремо на кожен запит
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok