В'ятрович на допиті в ДБР "забув", скільки він витратив з держбюджету на профітролі на банкеті на честь Голодо

Державне бюро розслідувань допитало депутата Верховної Ради Володимира В'ятровича (фракція "Європейська солідарність") по справі про перевищення влади при організації міжнародного форуму, присвяченого 85-ї річниці Голодомору в 2018 році.

Про це Українським Новинам повідомили в ГБР.

Допит тривав півтори години і стосувався обставин проведення фуршету під час форуму.

В ГБР зазначили, що на питання про вартість фуршету В'ятрович не зміг дати відповідь.

Як повідомляли Українські Новини, В'ятрович похвалив виступ Зеленського, де той звинуватив СРСР у розв'язанні Другої світової війни і Голокост.

Раніше народный депутат від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський повідомив, що Український інститут національної пам'яті, який в недалекому минулому очолював В'ятрович, замішаний у незаконному привласненні бюджетних грошей.

А саме, як стверджує Бужанський, Інститут нацпам'яті замовив фуршети майже на 0,5 млн гривень для 3-денний конференції, а В'ятрович "просто вкрав більшу частину з цього півмільйона".

Меню банкету, організованого В'ятровичем за бюджетний рахунок в День пам'яті жертв Голодомору, містить такі делікатеси як профітролі і тістечка "Мілфей".

Тут докладніше про гучний банкет В'ятровича на честь Голодомору.