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28 квітня 2020, вівторок, 19:01 66
Суспільство 2020-04-28T19:45:15+03:00
Українські Новини
У травні проіндексовані пенсії виплатять 8,4 млн осіб: кому підвищать виплати

У травні проіндексовані пенсії виплатять 8,4 млн осіб: кому підвищать виплати

Ярина Вацяк
підвищення пенсій, індексація пенсій, Мінсоцполітики, пенсія, пенсія в Україні
Пенсія
Пенсія

Міністерство соціальної політики в травні має намір виплатити проіндексовані на 11% пенсії 8,4 млн осіб.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби міністерства, передають Українські Новини.

"У травні 8,4 млн пенсіонерів будуть проіндексовані на 11% розміри пенсій", - йдеться в ньому.

Зазначено, що міністр соцполітики Марина Лазебна повідомила, що в складних умовах карантину уряд виконує свої зобов'язання і посилює програми соціального захисту населення, в тому числі забезпечує зростання пенсій.

Також до 2,1 тис. гривень підвищено мінімальний розмір пенсії особам, страховий стаж яких становить 30 років у жінок і 35 років - у чоловіків.

Лазебна наголосила, що розмір пенсії зросте в середньому на 260 гривень.

Зазначено, що відповідні підвищення передбачено постановою Кабінету Міністрів №251 від 1 квітня "Деякі питання підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремих категорій населення в 2020 році".

Кошти на виплату підвищених пенсій передбачені в прийнятих 13 квітня зміни в закон "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Як повідомляли Українські Новини, 23 квітня Пенсійний фонд почав виплачувати "коронавірусну тисячу".

Також стало відомо, що пенсіонерам можуть урізають пенсії через підробок.

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