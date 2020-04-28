У травні проіндексовані пенсії виплатять 8,4 млн осіб: кому підвищать виплати

Міністерство соціальної політики в травні має намір виплатити проіндексовані на 11% пенсії 8,4 млн осіб. Про це йдеться в повідомленні прес-служби міністерства, передають Українські Новини. "У травні 8,4 млн пенсіонерів будуть проіндексовані на 11% розміри пенсій", - йдеться в ньому. Зазначено, що міністр соцполітики Марина Лазебна повідомила, що в складних умовах карантину уряд виконує свої зобов'язання і посилює програми соціального захисту населення, в тому числі забезпечує зростання пенсій. Також до 2,1 тис. гривень підвищено мінімальний розмір пенсії особам, страховий стаж яких становить 30 років у жінок і 35 років - у чоловіків. Лазебна наголосила, що розмір пенсії зросте в середньому на 260 гривень. Зазначено, що відповідні підвищення передбачено постановою Кабінету Міністрів №251 від 1 квітня "Деякі питання підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремих категорій населення в 2020 році". Кошти на виплату підвищених пенсій передбачені в прийнятих 13 квітня зміни в закон "Про Державний бюджет України на 2020 рік". Як повідомляли Українські Новини, 23 квітня Пенсійний фонд почав виплачувати "коронавірусну тисячу". Також стало відомо, що пенсіонерам можуть урізають пенсії через підробок.