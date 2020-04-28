Справа Шеремета: Апеляційний суд залишив у силі арешт Кузьменко до 30 травня

Апеляційний суд Києва залишив у силі продовження одній з підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко до 30 травня.

Таке рішення суд прийняв у вівторок, передають Українські Новини.

Кузьменко брала участь у засіданні шляхом відеоконференцзв'язку.

Захист підозрюваної клопотав про зміну їй запобіжного заходу, але суд відмовився задовольнити дане клопотання.

Прокуратура наполягала на арешті підозрюваної.

Крім того, Кузьменко хотіли взяти на поруки депутати Верховної Ради Михайло Бондар, Микола Величкович і Марія Іонова (всі - фракція "Європейська солідарність"), але суд відмовив у цьому клопотанні.

Як повідомляли Українські Новини, 1 квітня Печерський районний суд Києва продовжив арешт Кузьменко до 30 травня.

23 квітня правоохоронці проводили обшуки у Кузьменко, за його підсумками було вилучено кілька сім-карт і карабін, що належить її чоловікові.