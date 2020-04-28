Хворим Covid-19 і медикам будуть надавати допомогу за новими стандартами, - МОЗ

В той час як станом на 28 квітня, у Києві в 120 медиків лабораторно підтвердили коронавірус, їм надаватимуть допомогу за новими стандартами. Міністерство охорони здоров'я України внесло зміни до стандартів медичної допомоги "Коронавірусна хвороба (COVID-19)", які опублікували на сайті відомства, повідомляють Українські новини.

Тестування методом полімеразною ланцюговою реакцією (ПРЦ) будуть проводити кожні 5 днів медпрацівникам, які надають допомогу хворим або проводять догляд за зараженими коронавірусною інфекцією. Також працівникам лабораторій, патологоанатомічних, судово-медичних бюро.

Зміни стосуються і стаціонарного лікування хворих коронавірусом. Виписувати можна тільки після того, як зменшилися ознаки захворювання і повторний тест показав негативний результат. Але якщо у хворого зберігаються ознаки Covid-19 або сумнівний результат тесту, він повинен піти на самоізоляцію в домашніх умовах під наглядом лікаря.

Згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я, контролювати виконання змін має головний санітарний лікар України – Віктор Ляшко.

Як повідомляли Українські новини, Україна може уникнути сплеску зараження коронавірусом. Тим часом станом на 28 квітня, в країні зафіксували 9 410 випадків зараження коронавірусом.