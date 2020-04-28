підписатися на розсилку
26.9 27.35
28.95 29.6
˟
28 квітня 2020, вівторок, 12:24 7 Документ
Суспільство 2020-04-28T16:15:04+03:00
Українські Новини
Хворим Covid-19 і медикам будуть надавати допомогу за новими стандартами, - МОЗ

Хворим Covid-19 і медикам будуть надавати допомогу за новими стандартами, - МОЗ

Ирина Николенко
Міністерство охорони здоров’я України, Коронавірус, Медпрацівники, Тестування коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

В той час як станом на 28 квітня, у Києві в 120 медиків лабораторно підтвердили коронавірус, їм надаватимуть допомогу за новими стандартами. Міністерство охорони здоров'я України внесло зміни до стандартів медичної допомоги "Коронавірусна хвороба (COVID-19)", які опублікували на сайті відомства, повідомляють Українські новини.

Тестування методом полімеразною ланцюговою реакцією (ПРЦ) будуть проводити кожні 5 днів медпрацівникам, які надають допомогу хворим або проводять догляд за зараженими коронавірусною інфекцією. Також працівникам лабораторій, патологоанатомічних, судово-медичних бюро.

Зміни стосуються і стаціонарного лікування хворих коронавірусом. Виписувати можна тільки після того, як зменшилися ознаки захворювання і повторний тест показав негативний результат. Але якщо у хворого зберігаються ознаки Covid-19 або сумнівний результат тесту, він повинен піти на самоізоляцію в домашніх умовах під наглядом лікаря.

Згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я, контролювати виконання змін має головний санітарний лікар України – Віктор Ляшко.

Як повідомляли Українські новини, Україна може уникнути сплеску зараження коронавірусом. Тим часом станом на 28 квітня, в країні зафіксували 9 410 випадків зараження коронавірусом.

Більше новин про: Міністерство охорони здоров’я України Коронавірус Медпрацівники Тестування коронавірусу

Рада відмовилася призначити ексгубернатора Одесько...
МОЗ опублікував список медичних посад, яким належи...
В київських гуртожитках спалахів коронавіруса не з...
Попри закупівлю тестів "Феофанія" не тестує на кор...
Відкриються непродовольчі магазини і перукарні. Як почнуть послаблювати карантин у Києві
Пожежу в Чорнобильській зоні локалізовано
Новини
НБУ знизив ліміт для переказів грошей без ідентифікації клієнтів 16:29
Для споживачів «Івано-Франківськгаз Збуту» розроблена експрес-реєстрація в онлайн-сервісі 104.ua 16:15 Прес-реліз
Закриті ринки: фермери не можуть реалізувати продукцію, в магазинах можливий дефіцит 16:06
Пожежу в Чорнобильській зоні локалізовано 16:05
ДБР завершило розслідування справи проти Пашинського 15:45
більше новин
Ми повинні прибрати "тролів" з дорожніх тендерів, – Давид Арахамія 18:27
Українці зможуть повернутися додому. Україна відновлює спецрейси з-за кордону 18:46
Бізнес вимагає від влади зняти карантин з 1 травня: підприємці погрожують протестами 20:19
Авто Міноборони згоріло. Фото: Держнс
Піді Львовом дотла згорів автомобіль Міноборони. Один військовий загинув, ще один поранений 21:53
На коронавірус захворіли не всі: Климент розповів про ситуацію в Києво-Печерській лаврі 20:52
більше новин
Українці зможуть повернутися додому. Україна відновлює спецрейси з-за кордону 18:46
Віталій Кличко Фото: КМДА
Кличко звільнив свого заступника Слончака, який напав на поліцейських 12:19
У Києво-Печерській лаврі коронавірусом заразилися всі священики, - Климент 19:18
Не треба буде чекати 10 або 20 днів. Шмигаль допустив швидкий вихід українців з карантину 19:15
Бізнес вимагає від влади зняти карантин з 1 травня: підприємці погрожують протестами 20:19
більше новин
Зеленський підписав закон про відкриття ринку землі
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok