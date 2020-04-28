підписатися на розсилку
26.9 27.35
28.95 29.6
˟
  • Новини
  • Світ
  • Журналіст Financial Times підслуховував наради інших видань через Zoom The Independent
28 квітня 2020, вівторок, 14:19 15
Світ 2020-04-28T16:45:02+03:00
Українські Новини
Журналіст Financial Times підслуховував наради інших видань через Zoom The Independent

Журналіст Financial Times підслуховував наради інших видань через Zoom The Independent

Елизавета Кесельман
The Independent, Financial Times, Журналістика, Підслуховування, Zoom
Навушники. Прослуховування. Фото: iadvocate
Навушники. Прослуховування. Фото: iadvocate

Після того, як стало відомо, що додаток Zoom використовується хакерами для крадіжки особистих даних користувачів, стало відомо, що один з журналістів видання Financial Times через додаток Zoom підслуховував онлайн-наради інших видань. Про це передає The Independent.

Зокрема, журналіст Financial Times Марк Ді Стефано підслуховував відео-дзвінки журналістів з онлайн-видань The Independent і Evening Standard у Zoom, коли редактори повідомляли журналістам про економічні наслідки кризи для редакцій.

Журналіст оприлюднив дані у своєму Twitter, і на сайті Financial Times. Проте на даний момент на сайті видання, в записі журналіста відповідних публікацій немає.

Як повідомляє Independent, на відеоконференції з раптовою участю журналіста, співробітникам повідомили подробиці і причини скорочень зарплат і відпусток. Після цього в Financial Times опублікували звіт, де Марк Ді Стефано описав конфіденційні подробиці і повідомив про зменшення рекламних контрактів в редакції.

Після проведення розслідування The Independent стало відомо, що Ді Стефано підключався до відео-дзвінків за допомогою безіменного облікового запису, пов'язаного з його мобільним телефоном.

З цим ж записом він успішно підключився і до відео-дзвінків редакції Evening Standard. Першого квітня у виданні оголосили про масштабні відпустки та скорочення зарплат. Відповідна публікація з'явилася на сайті Financial Times в цей же день.

Сам Марк Ді Стефано і видання Financial Times відмовилися від коментарів. За інформацією The Independent, репортера відсторонили від посади на час розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, ізраїльські експерти з'ясували, що вкрасти дані з комп'ютера можна за допомогою охолоджуючих вентиляторів.

Крім того, Forbes дав поради, як безпечно використовувати додаток Zoom.

Більше новин про: The Independent Financial Times Журналістика Підслуховування Zoom

Британські ЗМІ: "шоколадна" стратегія Москви забло...
У перший день 2018 року Гройсман повідомив українц...
Пляшка з бензином у вікно: на Київщині журналістов...
"Плівки Єрмака" назвали спецоперацією зі зриву мир...
Відкриються непродовольчі магазини і перукарні. Як почнуть послаблювати карантин у Києві
Пожежу в Чорнобильській зоні локалізовано
Новини
НБУ знизив ліміт для переказів грошей без ідентифікації клієнтів 16:29
Для споживачів «Івано-Франківськгаз Збуту» розроблена експрес-реєстрація в онлайн-сервісі 104.ua 16:15 Прес-реліз
Закриті ринки: фермери не можуть реалізувати продукцію, в магазинах можливий дефіцит 16:06
Пожежу в Чорнобильській зоні локалізовано 16:05
ДБР завершило розслідування справи проти Пашинського 15:45
більше новин
Ми повинні прибрати "тролів" з дорожніх тендерів, – Давид Арахамія 18:27
Українці зможуть повернутися додому. Україна відновлює спецрейси з-за кордону 18:46
Бізнес вимагає від влади зняти карантин з 1 травня: підприємці погрожують протестами 20:19
Авто Міноборони згоріло. Фото: Держнс
Піді Львовом дотла згорів автомобіль Міноборони. Один військовий загинув, ще один поранений 21:53
На коронавірус захворіли не всі: Климент розповів про ситуацію в Києво-Печерській лаврі 20:52
більше новин
Українці зможуть повернутися додому. Україна відновлює спецрейси з-за кордону 18:46
Віталій Кличко Фото: КМДА
Кличко звільнив свого заступника Слончака, який напав на поліцейських 12:19
У Києво-Печерській лаврі коронавірусом заразилися всі священики, - Климент 19:18
Не треба буде чекати 10 або 20 днів. Шмигаль допустив швидкий вихід українців з карантину 19:15
Бізнес вимагає від влади зняти карантин з 1 травня: підприємці погрожують протестами 20:19
більше новин
Зеленський підписав закон про відкриття ринку землі
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok