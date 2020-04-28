Журналіст Financial Times підслуховував наради інших видань через Zoom The Independent

Після того, як стало відомо, що додаток Zoom використовується хакерами для крадіжки особистих даних користувачів, стало відомо, що один з журналістів видання Financial Times через додаток Zoom підслуховував онлайн-наради інших видань. Про це передає The Independent.

Зокрема, журналіст Financial Times Марк Ді Стефано підслуховував відео-дзвінки журналістів з онлайн-видань The Independent і Evening Standard у Zoom, коли редактори повідомляли журналістам про економічні наслідки кризи для редакцій.

Журналіст оприлюднив дані у своєму Twitter, і на сайті Financial Times. Проте на даний момент на сайті видання, в записі журналіста відповідних публікацій немає.

Як повідомляє Independent, на відеоконференції з раптовою участю журналіста, співробітникам повідомили подробиці і причини скорочень зарплат і відпусток. Після цього в Financial Times опублікували звіт, де Марк Ді Стефано описав конфіденційні подробиці і повідомив про зменшення рекламних контрактів в редакції.

Після проведення розслідування The Independent стало відомо, що Ді Стефано підключався до відео-дзвінків за допомогою безіменного облікового запису, пов'язаного з його мобільним телефоном.

З цим ж записом він успішно підключився і до відео-дзвінків редакції Evening Standard. Першого квітня у виданні оголосили про масштабні відпустки та скорочення зарплат. Відповідна публікація з'явилася на сайті Financial Times в цей же день.

Сам Марк Ді Стефано і видання Financial Times відмовилися від коментарів. За інформацією The Independent, репортера відсторонили від посади на час розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, ізраїльські експерти з'ясували, що вкрасти дані з комп'ютера можна за допомогою охолоджуючих вентиляторів.

Крім того, Forbes дав поради, як безпечно використовувати додаток Zoom.