Кабінет громадянина України: які дані має держава про вас

Міністерство цифровий трансформації України на порталі "Дія" запустило кабінет громадянина. Про це віце-прем'єр-міністр цифровий трансформації Михайло Федоров повідомив в Telegram-каналі. "На порталі Дія вже запустили кабінет громадянина, де можна подивитися, яка в тебе нерухомість, електронні документи, авто, земля, бізнес. Список буде розширюватися. Це початок", - заявив він. Федоров пояснив, що понад 200 реєстрів збирають дані про українців. Раніше кожне міністерство "плодили" як новий інструмент заробляти гроші. І чим більший в них безладдя, тим довше і більше можна заробляти. А вартість їх підтримки, за словами міністра, сотні мільйонів. При цьому технічний стан реєстрів жахливе. Федоров додав, що на сьогодні за декілька тижнів статистика використання цієї можливості наступна: ЄДР (реєстру бізнесу): Всього запитів - 89 896. Успішні з даними - 76 032. Реєстр нерухомого майна: Всього запитів - 285 070; Успішні з даними - 276 373. Державний земельний кадастр: Всього запитів - 25 516; Успішні з даними - 12 256. Реєстр посвідчень водія: Всього запитів - 53 432; Успішні з даними - 39 886. Реєстру свідоцтв про реєстрацію ТЗ: Всього запитів - 113 509; Успішні з даними - 20 076. Як повідомляли Українські Новини, електронний підпис для держпослуг онлайн можна отримати не виходячи з дому: як це зробити. 17 квітня Кабінет Міністрів дозволив використовувати електронні паспорти для виїзду за кордон та ID-карти у програмі "Дія" з 1 червня в якості експерименту до 2022 року. Також пассажиры при посадці в поїзд можуть пред'являти електронне посвідчення у програмі "Дія".