Кабінет громадянина України: які дані має держава про вас

Міністерство цифровий трансформації України на порталі "Дія" запустило кабінет громадянина. Про це віце-прем'єр-міністр цифровий трансформації Михайло Федоров повідомив в Telegram-каналі.

"На порталі Дія вже запустили кабінет громадянина, де можна подивитися, яка в тебе нерухомість, електронні документи, авто, земля, бізнес. Список буде розширюватися. Це початок", - заявив він.

Федоров пояснив, що понад 200 реєстрів збирають дані про українців. Раніше кожне міністерство "плодили" як новий інструмент заробляти гроші. І чим більший в них безладдя, тим довше і більше можна заробляти. А вартість їх підтримки, за словами міністра, сотні мільйонів. При цьому технічний стан реєстрів жахливе.

Федоров додав, що на сьогодні за декілька тижнів статистика використання цієї можливості наступна:

ЄДР (реєстру бізнесу): Всього запитів - 89 896. Успішні з даними - 76 032.

Реєстр нерухомого майна: Всього запитів - 285 070; Успішні з даними - 276 373.

Державний земельний кадастр: Всього запитів - 25 516; Успішні з даними - 12 256.

Реєстр посвідчень водія: Всього запитів - 53 432; Успішні з даними - 39 886.

Реєстру свідоцтв про реєстрацію ТЗ: Всього запитів - 113 509; Успішні з даними - 20 076.

Як повідомляли Українські Новини, електронний підпис для держпослуг онлайн можна отримати не виходячи з дому: як це зробити.

17 квітня Кабінет Міністрів дозволив використовувати електронні паспорти для виїзду за кордон та ID-карти у програмі "Дія" з 1 червня в якості експерименту до 2022 року.

Також пассажиры при посадці в поїзд можуть пред'являти електронне посвідчення у програмі "Дія".