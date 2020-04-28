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28 квітня 2020, вівторок, 13:27 10
Бізнес 2020-04-28T13:27:39+03:00
Українські Новини
На початку карантину ринок побутової техніки упав на 37%, на початку квітня - зріс на 8%

На початку карантину ринок побутової техніки упав на 37%, на початку квітня - зріс на 8%

Оксана Соболь
Торгівля, продажі, Електроніка, карантин через коронавірус, побутова техніка
Техніка. Фото: tehnohata.ua
Техніка. Фото: tehnohata.ua

Згідно з дослідженням компанії GfK Ukraine, початок карантину спричинив скорочення ринку побутової техніки та електроніки на 37%.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

ротягом 12-15 тижня 2020 року (16 березня - 12 квітня) споживачі пристосовувалися до нових умов, пов'язаних з пандемією COVID-19 і ізоляцією. Початок карантину призвів до скорочення ринку побутової техніки та електроніки в Україні на 37% (порівняно з попереднім тижнем)", - сказано в ньому.

При цьому спостерігалося зростання онлайн-продажів на 20%, тоді як фізичні продажі скоротилися на 54%.

"В перший тиждень ізоляції незначна позитивна динаміка збереглася на ринку ноутбуків, оскільки споживачам потрібно було облаштувати домашні робочі місця. 7-відсоткове зростання в натуральному вираженні показали продажі морозильних камер", - наголошується в повідомленні.

Протягом 13 тижня поточного року спостерігалося падіння ринку на 23% порівняно з 12 тижнем.

Частка онлайн-продажів збільшилася до 60%.

Єдина категорія товарів, яка протягом 13 тижня продемонструвала зростання, - електробритви.

Проте вже на 15 тижні, яка закінчився 12 квітня, ринок побутової техніки та електроніки зріс на 8% порівняно з 14 тижнем.

Зокрема, продажі малої побутової техніки зросли на 25% за 15 тиждень порівняно з 14 тижнем.

Продажі телевізорів зросли на 17%, планшетів - на 10%, смартфонів - на 21%.

Як повідомляли Українські Новини, Vodafone заявляє про збільшення попиту на Wi-Fi-роутери і 4G-модеми після введення карантину.

В той же час в США коронавірус значно збільшив попит на гантелі.

 

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