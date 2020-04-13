Онлайн-продажи в США: коронавирус внес серьезные коррективы и взвинтил спрос на гантели на 307%

Пандемия коронавируса и последовавший в связи с расшырением заболевания в мире карантин, внесли серьезные изменения в структуре онлайн-торговли. Хотя реализация товаров через интернет имеет в каждой стране свои особенности. Как информировали Українські Новини, в марте, большая часть которого прошла для подавляющей части украинцев в режиме самоизоляции и карантина дома, наши сограждане чаще покупали в интернете бытовую химию, спортинвентарь для фитнеса, игровые приставки и, как ни странно, велосипеды.

Так же вынужденное домашнее времяпровождение спровоцировало, как сообщало агентство, интерес определенной категории наших сограждан к горячительным напиткам. Одна из крупнейших алкогольных компаний "Баядера Групп" констатирует, что за время карантина, который ввели с 11 марта, продажи водки выросли на 4-5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Статистика проявила особенности "внемагазинной" торговли и в США. Как утверждают аналитики популярной в Америке платформы Yahoo.com, по мере того, как штаты и города по всей стране продолжают вводить в действие приказы о пребывании граждан по домам, американцы вынужденно переходят из рабочих в домашние офисы. И с этим изменением работники обнаруживают, что у них нет ресурсов, необходимых для эффективного и удобного удаленного выполнения своих задач.

Это, в свою очередь, вызывает огромный рост продаж всего, от веб-камер и мониторов до ноутбуков и принтеров в розничных сетях, включая Best Buy и Walmart. Такое увеличение настолько существенно, что продажи некоторых устройств, таких как веб-камеры и мониторы, выросли более чем на 100% всего за несколько последних недель.

"Мы называем эту ситуацию "застрявшим дома" пузырем", - сказала вице-президент IDC по исследованиям Хуан Линн.

По мнению исследователей процессов в интернет-коммерции, масштабный скачок продаж не будет длиться вечно. Возможно, такая динамика уже достигла своего максимума. Но продолжение коронавирусной блокады может заставить потребителей признать, что им нужно больше, чем просто телефоны в карманах, чтобы удовлетворить все технологические потребности.

По словам представителей интернет-подразделения популярной сети Walmart, продажи в вычислительном отделе ритейлера "немного выросли". К ним относятся увеличение количества реализованных ноутбуков, планшетов и принтеров, хотя компания не смогла предоставить подробности о таком скачкее.

Согласно исследованию рынка NPD Group, продажи ноутбуков и настольных компьютеров в США выросли на 40%, а продажи клавиатур - на 64% за первые 3 недели марта 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Продажи ПК-гарнитур и мониторов также выросли 134 % и 138% соответственно. И, конечно, продажи веб-камер выросли на 179%.

"Независимо от того, работаете ли вы или учитесь дома, требуется высокопроизводительное оборудование - и благодаря тому, что многие американцы осваивают эту новую реальность, мы наблюдали исторический рост продаж в течение первых двух недель марта", - заявил вице-президент NPD Group по технологиям и мобильности Стивен Бейкер.

Этот скачок в продажах ПК особенно поразителен, поскольку индустрия перманентно сталкивалась с годами снижения продаж, за исключением скромного роста в 2,7% в 2019 году.

В свою очередь, аналитический портал visualcapitalist.com проанализировал "внебизнесовый" сегмент онлайн-торговли. Пандемия полностью изменила этот сектор. Теперь лидерами продаж являются одноразовый перчатки, спрос на которые за минувший месяц взлетел на 670%, персональные хлебопечки – на 652% и средства от кашля – на 535%. Вынужденная малоподвижность обратила внимание американцев на такой спортивный товар, как гантели, потребность в каковых составила 307% от предыдущего месяца. Как и украинцы, жители Штатов активно скупали крупы, консервы, туалетную бумагу и еду для домашних питомцев. Эти товары вошли в число 15 направлений, которые были наиболее затребованными в США в марте. А наименьшим спросом у покупателей пользовались такие позиции, как чемоданы, мужские и женские сумки, плавки и купальники. В предыдущие годы, накануне периода летних отпусков, эти товары были в традиционных лидерах.

Тем временем аналитики мира ритейлинга задаются вопросом: стабилизируются ли эти резкие изменения в поведении потребителей после того, когда мир выйдет из периода пандемии, или это наша новая норма?