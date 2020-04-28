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28 квітня 2020, вівторок, 12:15 24
Суспільство 2020-04-28T12:51:32+03:00
Українські Новини
У Києві за добу 78 нових випадків коронавірусу, заразилася 7-місячна дитина

У Києві за добу 78 нових випадків коронавірусу, заразилася 7-місячна дитина

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

В той час, як в Україні вже 9,4 тис. випадків зараження коронавірусом, у Києві зафіксували 1298 інфікованих. Про це сьогодні, 28 квітня, під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, Кличко повідомив, що за минулу добу кількість киян, у яких лабораторно підтвердили коронавірус, збільшилася на 78 осіб, троє з них медики.

За останню добу захворіли: 36 жінок віком від 23 до 74 років, три дівчинки від 11 до 16 років, 36 чоловіків у віці від 23 до 80 років, три хлопчика від 7 місяців до 17 років.

22 пацієнта госпіталізували до лікарні столиці, решта знаходяться на самоізоляції під контролем медиків.

Як захиститися від коронавірусу:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавіруса. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, кількість інфікованих Covid-19 по всьому світу становить 3 041 550 осіб, одужали - 894 тис. осіб.

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У Києві за добу 78 нових випадків коронавірусу, заразилася 7-місячна дитина
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