У Києві за добу 78 нових випадків коронавірусу, заразилася 7-місячна дитина

В той час, як в Україні вже 9,4 тис. випадків зараження коронавірусом, у Києві зафіксували 1298 інфікованих. Про це сьогодні, 28 квітня, під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, Кличко повідомив, що за минулу добу кількість киян, у яких лабораторно підтвердили коронавірус, збільшилася на 78 осіб, троє з них медики.

За останню добу захворіли: 36 жінок віком від 23 до 74 років, три дівчинки від 11 до 16 років, 36 чоловіків у віці від 23 до 80 років, три хлопчика від 7 місяців до 17 років.

22 пацієнта госпіталізували до лікарні столиці, решта знаходяться на самоізоляції під контролем медиків.

Як захиститися від коронавірусу:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, кількість інфікованих Covid-19 по всьому світу становить 3 041 550 осіб, одужали - 894 тис. осіб.