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28 квітня 2020, вівторок, 10:25 6
Силові структури 2020-04-28T10:28:35+03:00
Українські Новини
За минулу добу в ЗСУ зафіксували ще 9 випадків коронавіруса

За минулу добу в ЗСУ зафіксували ще 9 випадків коронавіруса

Елизавета Драбкина
Збройні сили України, військові, Коронавірус
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Кількість хворих коронавірусом у Збройних силах за минулу добу, 27 квітня, збільшилася на 9 осіб до 53.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"Сстаном на 07.00 28 квітня в Збройних Силах України хворіє 53 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Також за період пандемії одужали 18 осіб та 2 летальних випадки", - сказано в ньому.

На ізоляції (у тому числі самоізоляція) знаходиться 367 чоловік.

Кількість особового складу, у якого закінчується ізоляція в найближчі 3 доби - 149 людини.

За минулу добу зареєстровано 9 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобою COVID-19.

6 випадків гострої респіраторної хвороби виявили у Харківській області.

Вранці COVID-19 зафіксували ще у 3 чоловік.

Ці військовослужбовці (Львівська область - 1 людина, Тернопільська - 2 людини) знаходяться на самоізоляції, під наглядом медичної служби.

Симптоми захворювання відсутні.

Як повідомляли Українські Новини, 26 квітня кількість хворих коронавірусом у Збройних силах збільшилося на 6 чоловік до 44.

В Україні вже 9,4 тис. випадків коронавіруса, померли 239 осіб.

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