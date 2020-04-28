За минулу добу в ЗСУ зафіксували ще 9 випадків коронавіруса

Кількість хворих коронавірусом у Збройних силах за минулу добу, 27 квітня, збільшилася на 9 осіб до 53.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"Сстаном на 07.00 28 квітня в Збройних Силах України хворіє 53 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Також за період пандемії одужали 18 осіб та 2 летальних випадки", - сказано в ньому.

На ізоляції (у тому числі самоізоляція) знаходиться 367 чоловік.

Кількість особового складу, у якого закінчується ізоляція в найближчі 3 доби - 149 людини.

За минулу добу зареєстровано 9 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобою COVID-19.

6 випадків гострої респіраторної хвороби виявили у Харківській області.

Вранці COVID-19 зафіксували ще у 3 чоловік.

Ці військовослужбовці (Львівська область - 1 людина, Тернопільська - 2 людини) знаходяться на самоізоляції, під наглядом медичної служби.

Симптоми захворювання відсутні.

Як повідомляли Українські Новини, 26 квітня кількість хворих коронавірусом у Збройних силах збільшилося на 6 чоловік до 44.

В Україні вже 9,4 тис. випадків коронавіруса, померли 239 осіб.