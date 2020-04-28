Як проведуть ЗНО в умовах пандемії коронавіруса: в аудиторіях і питаннями за весь рік

Під час складання ЗНО 2020 учасники та інструктори отримають засоби індивідуального захисту, в разі якщо карантин завершать до початку літа, основна сесія тестування розпочнеться з 25 червня. Про умови зовнішнього незалежного оцінювання розповів на своїй сторінці в Facebook заступник в.о. міністра освіти Єгор Стадний, передають Українські новини.

"Але це не означає, що ми повинні піддаватися паніці, скасовувати або відкладати на потім реформи, особливо ті, які так важко давалися, особливо ті, які поки зустрічають певне нерозуміння (як державна підсумкова атестація в формі ЗНО)", – написав Єгор Стадний.

ВНО в умовах карантину

Під час тестування в аудиторії буде перебувати не більше 15 учасників і 2 інструктора. Обов'язковою умовою повинна бути дистанція 1,5 метра між усіма особами. Крім того, це стосується і входу в приміщення. Також всі будуть забезпечуватися засобами індивідуального захисту і антисептиками, а приміщення будуть дезінфікувати.

Як здавати ЗНО інфікованим або тим, хто контактував з зараженими

Ті особи, в яких виявили коронавірус, або вони контактували з хворими, також зможуть пройти тестування. Буде проведена додаткова сесія тільки після того, як їм буде краще або зможуть вийти з самоізоляції. "У випадку, якщо через ізоляцію або хворобу вони будуть змушені пропустити і додаткову сесію тестування, вони будуть звільнені від ЗНО за станом здоров'я", – йдеться в повідомленні. Крім того, умови вступних іспитів будуть обговорюватися безпосередньо в закладах вищої освіти.

Чи можливо провести ЗНО дистанційно

Провести ЗНО дистанційно неможливо через низку заходів. Всі учасники повинні пройти ідентифікацію, а також вони можуть списувати під час тестування. У домашніх умовах об'єктивне оцінювання неможливо провести.

Відкриті майданчики замість аудиторій

Зміна закритих приміщень на відкриті – майданчики або стадіони не передбачається. Перш за все, через погодні умови. Крім того, скупчення людей в одному місці також несе ризик зараження коронавірусом. Також інструкторам буде важко контролювати дотримання всіх правил під час тестування. Деякі процедурні моменти можуть тривати довше на відкритих майданчиках, ніж в приміщенні. Зокрема, всі учасники ЗНО повинні добре чути інструктора, а також бачити годинник. Вуличний шум заважатиме концентрувати увагу на тестах. "Важливо, що на великих майданчиках немає ні парт, ні стільців. Здається, що цю проблему легко усунути, але залишаються питання про майно навчальних закладів, а також про те, хто і як зможе ці меблі доставити", – написав Єгор Стадний.

Чи можна замінити ЗНО на вступні іспити

Складання тестів в порівнянні з вступними іспитами, не несе великий ризик зараження коронавірусом. Адже більшість школярів проходять тестування за місцем проживання, в разі здачі іспитів - потрібно буде їхати в інше місто з батьками по кілька разів.

Чи можливо зменшити кількість предметів в тестах

В цьому році всім учасникам ЗНО потрібно буде пройти тести не більше ніж з 4 предметів. Українську мову та літературу будуть складати майже 370 тисяч осіб, історію України – 264 тисячі, більше 186 тисяч – математику. Інші предмети складатиме значно менша кількість осіб, тому скасовувати якийсь із предметів, в Міністерстві освіти і науки, вважають недоречним.

Чи будуть в тестах питання по програмі квітня-травня 11 класу

Наразі тестові зошити зверстані, 70% з яких – надруковані. Тому змінювати тести неможливо. Адже доведеться друкувати нові екземпляри. Крім того, всі завдання пройшли апробацію і експертну оцінку. Однак, в тестах незначна кількість питань, що стосуються програми квітня-травня 11 класу.

Чи можливо звільнити від ЗНО тих, хто не планує вступати

Змінювати ЗНО на вступні іспити для тих, хто не планує вступати до вищих навчальних закладів або закордонні університети, не передбачається. "Сьогодні в Україні немає належної громадської довіри до шкільних оцінок, на відміну від ЗНО, яке вже давно довело свою об'єктивність і неупередженість. 73% українців, які стикалися з системою ЗНО, або планують це в найближчому майбутньому, впевнені, що ЗНО забезпечує справедливі умови вступу", – написав Єгор Стадний. За словами політика, через пандемію коронавірусу, іноземні навчальні заклади теж внесуть зміни до вступної кампанії. Тому, звільнення від ЗНО тих, хто не планує вступати зовсім, або планує вступати в закордонні університети, не є доцільним.

Як повідомляли Українські новини, через коронавірус зовнішнє незалежне оцінювання можуть перенести на вересень. Проте від ЗНО в цьому році будуть звільнені учні 4 і 9 класів.