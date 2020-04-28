На Донбасі бойовики знову застосували заборонену зброю, поранені два бійця ЗСУ

Вчора, 27 квітня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації порушили зобов'язання про припинення вогню і дев'ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. Двоє військових поранені. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

Так, повідомляється, що 27 квітня противник застосував проти наших воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" супротивник із стрілецької зброї вів вогонь по наших позиціях неподалік Мар'їнки, а в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації обстріляли українських військовослужбовців біля Катеринівки з станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а також випустили 5 мін 120-го калібру.

"Внаслідок обстрілу ворога двоє українських захисників отримали поранення ... За попередніми даними розвідки, 27 квітня українські військовослужбовці знищили двох окупантів і ще трьох поранили", - йдеться в повідомленні.

А з початку поточної доби бойовики двічі обстріляли наших захисників, які виконують завдання у складі оперативно-тактичної угруповання "Північ". За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики поранили в бою двох українських військових.

Тим часом в Одеській області на Державному випробувальному полігоні проходять льотні випробування української ракети "Вільха-М".