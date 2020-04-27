Відновлено авіарейси для повернення українців з-за кордону: графік літаків

Міністерство інфраструктури оприлюднило графік спеціальних авіарейсів з 26 міст світу, якими українці зможуть повернутися додому на тлі пандемії коронавіруса COVID-19. Про це повідомив глава відомства Владислав Криклій Facebook у понеділок, 27 квітня.

За його словами, перші рейси відбудуться вже сьогодні.

"Перелік міст, з яких плануються рейси: Маямі, Гельсінкі, Неаполь, Стокгольм, Єреван, Париж, Ніцца, Софія, Ларнака, Тель-Авів, Амстердам, Дюссельдорф, Цюріх, Лісабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Мілан, Торонто, Осло, Аліканте, Ер-Ріяд, Бангкок, Пхукет, Балі", – повідомив Криклій.

Він нагадав, що повернутися зможуть ті українці, які зобов'язуються відправитися на 14-денну обсервацію. Контроль за карантином буде здійснюватися за допомогою програми Дій будинку.

Він порадив уточнювати всю необхідну інформацію про рейси на сайтах авіакомпаній МАУ, SkyUp, Windrose Airlines і Air Azur Ukraine.

Як повідомляли Українські Новини, регулярні авіарейси по Україні можуть відновити в кінці літа або на початку осені.

Авіакомпанія Windrose має намір виконати рейс "Київ - Софія - Київ" 30 квітня.