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27 квітня 2020, понеділок, 15:57 13
Фінанси світу 2020-04-27T16:04:15+03:00
Українські Новини
Світові витрати на оборону досягли рекорду вперше з 1988 року

Світові витрати на оборону досягли рекорду вперше з 1988 року

Елизавета Кесельман
Економіка світу, Світові витрати, Військова оборона
Військовий. Зброя. Фото: pixabay
Військовий. Зброя. Фото: pixabay

Президент Володимир Зеленський пропонував виділити 28,2 млрд гривень Україні для військових витрат у 2020 році, яка за 2019 рік за обсягом витрат посіла 35 місце. У минулому році країна була на 41 місці. А загальні витрати на оборону у всьому світі склали 1,917 трильйона доларів. За даними звіт Стокгольмського інституту проблем світ, це найбільша сума з 1988 року.

За даними звіту, Україна витратила 5,2 млрд доларів на оборону, зростання порівняно з попереднім роком склало 9,3 відсотки.

Для порівняння в інституті зазначили, що витрати на оборону на планеті становили 2,2 відсотка світового ВВП або приблизно 249 доларів на людину.

Відомство виділило 5 країн, на оборону яких пішло 62% всіх витрат. Серед них: США, Китай, Індія, Росія і Саудівська Аравія. Перше місце займає США: на країну припадає 38 відсотків світових витрат на оборону.

Друге і третє місця зайняли Китай та Індія. Зокрема, у минулому році оборонні витрати Китаю зросли на 5,1 відсотка і досягли 261 млрд доларів. Витрати Індії збільшилися на 6,8 відсотка до 71,1 млрд доларів.

Росія зайняла четверте місце. У 2019 року вона витратила на 4,5 відсотка більше - 65,1 млрд доларів.

Як повідомляли Українські Новини, близько місяця тому з посади радника секретаря РНБО звільнили Сергія Сивохо.

В 2018 році військові витрати України зросли на 21%.

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