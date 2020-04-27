На вихідних в Україні обмежили виробництво найдешевшої електроенергії, - Герус

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявляє, що 25-26 квітня вперше були обмежені потужності тільки енергоблоків національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом".

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"На цих вихідних вперше стався прецедент, у зв'язку з низьким споживанням електроенергії, обмежена було вироблення виключно атомних блоків "Енергоатому". Раніше, на вихідні 4-5 квітня, 11-12 квітня і 19 квітня обмеження стосувалися, як атомних блоків (продають електроенергію по 70 копійок), так і виробників за "зеленим" тарифом (4-5 гривень). А в ці вихідні вперше за квітень всі обмеження поклали тільки на "Енергоатом", - написав Герус.

Він підкреслив, що зараз було зупинено 1 690 МВт потужностей "Енергоатому", що становить близько 17% потужностей АЕС, які знаходяться в робочому стані.

Як повідомляли Українські Новини, ціна на електроенергію в Україні знизилася, але вона все ще вище, ніж в Європі.

Також "Енергоатом" заявляє, що ціни на електроенергію можуть підскочити з-за обмеження потужності енергоблоків АЕС.